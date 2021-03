Todo parece indicar que ya hay servidores locales del Juego online FIFA 21 para los usuarios de Argentina. Con este estreno, la calidad se incrementa para los argentinos y mejora muchísimo al reducir el lag, ping, y varias métricas que hacen a la fluidez del juego

Si bien la noticia no fue confirmada por EA de manera oficial, los testimonios de los jugadores y las pruebas que realizadas por el sitio especializado Cultura Geek no dejan lugar a dudas.

Según sostuvo el portal, al probar el modo FUT, se encontraron con una latencia que jamás pasa los 20 milisegundos, e incluso por momentos es de apenas 12 milisegundos (para otros menos aún). Esta prueba fue hecha con una conexión de 100 MBs, y los resultados son impresionantes dado que la mejora es muy notable. Si tu conexión es más potente podría ser mucho menor.

Hace apenas unas horas, cuando el juego era por los servidores que existían desde que se inauguraran los modos online en el juego, una conexión de 100 MB daba una latencia de entre 60 y 80 ms. Incluso, en los malos momentos, con mala conexión u horario incorrecto podía llegar a 100 o 120, que hacía el juego bastante incómodo e impreciso.

Con los nuevos servidores esto se convertiría en algo del pasado. Figuras de la escena local gamer de FIFA como Carolo y Patán manifestaron su entusiasmo en sus redes sociales.

Al no contar con una confirmación oficial, no se sabe si estos servidores serán exclusivos para FIFA, o si aplicará a otros juegos del gigante del gaming como las sagas Battlefield , Battlefront, el nuevo co-op It Takes Two, u otros juegos deportivos como Madden, F1, NHL, y demás propuestas del gigante de los videojuegos.