Los datos personales dispersos en Internet son prácticamente infinitos y cualquier persona puede acceder a ellos, por lo que significa un verdadero riesgo para sus dueños.



Por lo tanto, distintas organizaciones tratan de controlar el fluido de estos datos y buscan brindarle cierta seguridad a sus poseedores. La Unión Europea presentará un nuevo Reglamento General de Protección de Datos, por lo que los principales actores digitales decidieron ser cautos para no infringir con las nuevas medidas ni pagar costosas multas.



Facebook reveló por primera vez en su historia sus siete principios de privacidad, con lo que busca explicarle a sus más de dos mil millones de usuarios cómo la plataforma usa sus datos.



“Aunque nuestra Política de datos describe nuestras prácticas en detalle, vamos más allá para darte todavía más información. Por ejemplo, incluimos información y herramientas que las personas ven en el uso diario de Facebook, como los controles publicitarios en la esquina superior derecha de cada anuncio”, señaló la red social en su blog. A su vez, la empresa presentó un video que intenta explicarle a las personas cómo se usan los datos y cómo se pueden administrar.



De esta forma, Facebook informó “cada usuario es dueño de la información que comparte en la red social, lo que significa que él decide lo que quieres compartir y con quién, y puede cambiar de opinión en cualquier momento”.



El minucioso punteo de las reglas de privacidad está conformada por siete principios: el control sobre la privacidad, ayudar a las personas a comprender cómo se usan sus datos, la inclusión de opciones de privacidad en sus productos desde el comienzo, los “esfuerzos” de Facebook para mantener la información de sus usuarios segura, el hecho de que cada uno es “propietario de su información y puede eliminarla”, la “mejora constante” en los controles por parte de la plataforma y la “responsabilidad” de la empresa al respecto.



“Nuestros sistemas de seguridad se ejecutan millones de veces por segundo para detectar amenazas de forma automática y eliminarlas antes de que lleguen a vos. También podés usar nuestras herramientas de seguridad, como la autenticación en dos pasos, para ayudar a mantener tu cuenta incluso más segura”, afirmó la empresa en el comunicado.



Más allá de la publicación de estos principios, el mensaje se enmarcó de cara al nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, el cual deberá cumplirse obligatoriamente a partir de mayo en todos los países miembros.



El mismo aumenta de forma drástica el nivel de multas para las empresas que incumplen la ley de protección de datos, lo que puede llegar a significar cientos de millones de euros.



“Además de revisiones exhaustivas de la privacidad, sometemos a los productos a rigurosas pruebas de seguridad de datos. También nos reunimos con expertos en privacidad de todo el mundo para recibir sus opiniones sobre nuestras políticas de datos”, confirmó la red social.



Novedades



1-Una ley contra la “dictadura” de las grandes empresas electrónicas



El estado de Washington está analizando una iniciativa de ley para defender los derechos de los usuarios de reparar sus dispositivos electrónicos con facilidad, por lo que busca prohibir la fabricación de dispositivos electrónicos con baterías imposibles o difíciles de sacar. Este tema se reavivó luego de que se conocieran los problemas de batería en los iPhones, a raíz de la actualización del sistema operativo iOS 11. Apple reconoció este inconveniente, enfrentó varias demandas y ofreció reemplazar las baterías pero eso puede llevar varias semanas de espera. En caso de que se apruebe, la ley comenzaría a entrar en vigencia el 1 de enero de 2019.



2-Hackers realizaron el robo más grande en criptomonedas



Un grupo de hackers atacó la base de datos de una de las empresas de cambio más importantes de Japón y robó 453 millones de dólares en criptomonedas. De esta forma, se trató del monto más grande sustraído desde que existen las monedas virtuales. La empresa afirmó que tiene en su poder la dirección digital a la que se enviaron las criptomonedas y que trabajará “para compensar a los inversores”. Además, denunció el caso ante la Agencia de Servicios Financieros de Japón.



3-El iPhone X, camino al fracaso



A poco de su lanzamiento, el iPhone X se encamina al fracaso y se dejaría de fabricar. El analista Ming-Chi Kuo, de extensa carrera en el mundo de la tecnología, aseguró que el último dispositivo de Apple no logró las ventas esperadas y saldría del mercado. Por otra parte, dijo que la compañía lanzará tres modelos inspirados en el diseño del iPhone X. Uno de 5,8”, una versión plus de 6,5” y otro dispositivo móvil de 6,1”. De acuerdo con el consultor, estos últimos dos modelos podrían tener mayor popularidad en China de la que tuvo la primera generación del iPhone X, por lo que estima que, a fin de año, la empresa registrará un crecimiento del 10% a raíz de esta decisión comercial. El iPhone X fue presentado en noviembre del año pasado y, de esta forma, no llegaría al año de vida.



El dato



Instagram se consolidó como la red social más usada por los negocios y le ganó la batalla a Twitter, con quien venía compitiendo desde hace años. En 2017, el 70,7% de las marcas de Estados Unidos prefi rieron usar la plataforma de fotografías que la del “pajarito”, que registró un 67,2%. La cifra de usuarios de Instagram prácticamente se duplicó a la del 2016, que era de 48,8%.