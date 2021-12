La empresa Midnight Dev desarrolló una aplicación que permite saber quién agarró el celular de una persona sin su consentimiento, cuánto tiempo estuvo en sus manos y cuáles fueron los archivos o documentos privados espiados.

Se trata de “¿Quién agarró mi teléfono?”, una app que según detalló el sitio web especializado en tecnología Infotech, permite detectar a los intrusos con un sistema muy particular: le toma una “selfie” a quienes intentaron desbloquear el dispositivo móvil sin permiso, pero también genera informes de las aplicaciones utilizadas y cuánto tiempo estuvo prendida la pantalla.

Una app que permite saber quién revisó tu celular sin permiso y qué hizo con él mientras no te dabas cuenta.

Esta era una herramienta muy esperada por los dueños de celulares que buscaban evitar que su contenido confidencial o sensible cayera en manos equivocadas. Aunque también sirve para reflexionar sobre aquellas personas a quienes se le deposita tanta confianza.

.

Sobre qué tan seguro es descargarse esta nueva aplicación, el medio remarcó que está pensada “para cuidar dispositivos de uso personal”, por lo que no necesita de información sensible o confidencial (cómo lo pueden ser datos bancarios o informes laborales). En tanto, recomendó su instalación si el celular no es utilizado para cuestiones profesionales o confidenciales. Es decir, si querés atrapar a alguien de tu círculo íntimo con las manos en la masa, está más que bien.

En cambio, si el celular también se utiliza para ingresar a Home Banking o para trabajar, entonces es mejor no instalar está aplicación (ni tampoco ninguna similar) ya que esta información podría estar en riesgo.

"¿Quién agarró mi celular?": cómo descargarse la app

La aplicación ya se encuentra disponible en Google Play Store para dispositivos móviles con sistema operativo Android y se puede poner a funcionar en cuatro pasos fáciles:

Descargar la aplicación en la tienda de Google. Tras instalar la aplicación, se deberá otorgar los permisos de administrador y para usar la cámara en segundo plano. Luego de aceptar todos los permisos, se debe presionar el botón de encendido para que la aplicación comience a funcionar. Por último, es posible configurar si se quiere generar un informe y si es necesario tomar una foto cuando no logran desbloquear tu dispositivo.

La app genera un texto donde se explica cuáles fueron las aplicaciones utilizadas y cuánto tiempo estuvo en cada una de ellas.

De qué manera funciona la aplicación

De acuerdo con Infotech, la app utiliza permisos de administrador para poder controlar la cámara y ver las aplicaciones que se utilizan al desbloquear el celular. En tanto, explicó que si el usuario desea desintalar “¿Quién agarró mi celular?” , se deben deshabilitar estos permisos previamente. Para ello la misma app posee un botón que hace este trabajo más sencillo.

.

Asimismo, el sitio web indicó que para poder activar esta plataforma es necesario abrirla y presionar el botón principal (lo cual la deja funcionando en segundo plano permitiendo que saque las fotos y prepare los informes sobre las personas que desbloquean el teléfono).

Por último, detalló que “¿Quién agarró mi celular?” enseña la foto de quienes intentaron desbloquear el celular y fallaron en el intento. “En esos casos el informe solo explica que la persona no pudo introducir la clave correcta”, aclaró.