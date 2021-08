Google anunció que es inminente el lanzamiento de una nueva versión de su sistema operativo para celulares, Android. La actualización llegará con mejoras, entre otras funciones, de seguridad para proteger los datos de sus usuarios ante posibles ataques.

Pero no todas son buenas noticias, ya que el gigante de la tecnología también informó que a partir de septiembre los smartphone con las versiones de Android más antiguos no podrán actualizarse. En consecuencia, estos dispositivos no podrán seguir usando las aplicaciones de la empresa.

De esta forma, la compañía empezó a notificar a los usuarios que usan smartphones de hace más de diez años la fecha límite en las que aplicaciones de Google dejarán de iniciar sesión con sus cuenta de usuario.

A partir del 27 de septiembre el inicio de sesión de Google no será soportado en el sistema operativo Android 2.3.7, mejor conocida como Gingerbread, o inferior.

Esto significa que los móviles con Android 1.0, 1.1, 1.5 Cupcake, 1.6 Donut, 2.0 Eclair, 2.2 Froyo y 2.3 Gingerbread ya no podrán usar las apps de la empresa. Al intentarlo, dará error en el inicio de sesión y se interrumpirá la sincronización de datos.

Android Gingerbread 2.3.7 fue lanzada al mercado en septiembre de 2011, por lo que más de diez años es un plazo razonable para inutilizar las vulnerables y obsoletas aplicaciones de Google que hasta el día de hoy todavía funcionaban.

De acuerdo a los datos de la compañia, las personas con los sistemas operativos afectados representan menos del 1% de usuarios de Android. Y si quieren acceder a Gmail y otros de sus servicios, tendrán que hacerlo a través del navegador web compatible.

Sin embargo, la iniciativa generó sorpresas. En un comunicado oficial, el vocero Zak Pollack explicó: "La decisión se toma como una medida de protección de privacidad y que hace parte de nuestros esfuerzos continuos para mantener seguros a nuestros usuarios”.

También se precisó que la forma en que se notará el cambio será con la llegada de errores de nombre de usuario o contraseña cuando se intente acceder a alguno de los servicios de Google como Gmail, YouTube o Google Maps. Por estas razones recomiendan actualizar los dispositivos en la medida de lo posible para que no pierdan acceso a las diversas herramientas.

Esta es la primera vez que Google hace algo por el estilo, en ocasiones anteriores la actualización de sistema operativo no se daba a causa de una decisión de la empresa, sino simplemente porque las aplicaciones se iban actualizando y requiriendo las versiones más recientes de Android para seguir funcionando.

La nueva actualización de Android

Esta decisión curiosamente encaja con el lanzamiento este mismo año del Android 12, también conocido como Snow Cone, el cual se espera oficialmente para este mes de agosto.

Entre las novedades que se espera que lleguen hay varias mejoras de rendimiento enfocadas a los celulares más recientes, junto al que podría considerarse el rediseño más grande del sistema operativo a la fecha.

Como suele ocurrir tras cada lanzamiento de nueva versión Android, los dispositivos de Google son los primeros en recibir dicha versión, concretamente los más recientes. Pero también hay móviles de terceros compatibles.

Hatas el momento, estos serán los teléfonos que podrán instalar Android 12: Google Pixel 3, Google Pixel 3 XL, Google Pixel 3a, Google Pixel 3a XL, Google Pixel 4, Google Pixel 4 XL, Google Pixel 4a, Google Pixel 4a 5G, Google Pixel 5, Asus Zenfone 8, OPPO Find X3 Pro, TCL 20 Pro 5G, Vivo iQOO 7 Legend, Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 11I, Xiaomi Mi 11 Pro, ZTE Axon 30 Ultra 5G, OnePlus (sin determinar) y Realme (sin determinar).

Además, Google confirmó confirmado que los smartphones de OnePlus, OPPO, ASUS, Realme, Sharp, ZTE, Vivo, TCL, Tecno y Xiaomi accederán muy pronto a Android 12 beta.