El noche del miércoles 21 de abril de 2021 quedará en la memoria de muchos usuarios. El buscador de Google dejó de funcionar en nuestro país pero no por una caída global del servicio sino que se debió a un grosero error de la empresa estadounidense.

Fue Nicolás Kuroña, quién notó el descuido de la compañía de California, Estados Unidos, y con sólo 270 pesos argentinos se adueño del dominio google.com.ar por un par horas.

.

"Mis intenciones nunca fueron malas. Simplemente probé si podía comprar el dominio que veía como disponible. Cuando ví que me llegó la factura en el mail, busco los datos de Google en Nic.ar y veo mis datos, me quedé congelado mirando la pantalla: no lo podía creer".

Nicolás Kuroña explicó que se enteró de la caída del servicio del buscador, alrededor de las 22hs, cuando en un grupo de Whatsapp empezaron a comentar que no funcionaba.

.

"Yo estaba en la computadora tranquilo y veo que en un grupo de Whatsapp que tengo dicen que no andaba google.com.ar. Entonces dije ‘no puede ser, voy a entrar a Nic.ar para ver si el dominio estaba disponible’", reconoció en un programa de TV.

Después de esto, Kuroña ingresó al sistema Nic.ar, el cual administra el Registro de nombres de dominio en nuestro país, vio que su compra del dominio argentino de Google se había realizado correctamente y después le "llegó el mail con la factura de compra".

.

Por último, el joven aclaró que google.com.ar fue suyo por sólo dos horas. Después de eso el sitio nacional le quitó la propiedad del dominio y se la regresó al gigante tecnológico estadounidense.

"Eso duró un par de horitas y me lo sacaron. Apareció el nombre de Google de nuevo. Tampoco pretendía quedarme con el dominio”, reconoció y reveló que hasta el momento no le devolvieron los 270 pesos que gastó en el trámite.