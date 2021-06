Google informó que está desarrollando una función en relación a la privacidad de sus usuarios. La futura herramienta se trata de la posibilidad de otorgarle al usuario si desea que una determinada aplicación rastree información fuera de sus propios dominios. La misma puede llegar a estar lista a fin de año.

Una de las novedades que llegaron a iOS con iOS 14.5 fue App Tracking Transparency (seguimiento de transparencia). Esta es una función cuyo fin es velar por la privacidad del usuario, que no ha estado exenta de polémica y que ahora Google va a adoptar en Android.

La propia compañía fue la que lo informó en una página de soporte. En dicha publicación afirmó: "A partir de finales de 2021, cuando un usuario se excluye de la publicidad basada en intereses o la personalización de anuncios, el identificador de publicidad no estará disponible", indicó el sitio Xataka.

Con la implementación de esta función, las aplicaciones a las cuales el usuario no les permita acceder a su información de búsqueda e intereses recibirán un identificador de publicidad lleno de ceros, con el cual no podrá rastrear al usuario.

Google estima que la actualización, que será parte de una modificación de los servicios de Google Play a finales del presente año, le pondrá fin al ID de publicidad, por lo que se eliminará una vez que el usuario se excluya de la personalización de anuncios desde los ajustes de Android.

Cómo hacer para no ser rastreado por apps

Para activar esta herramienta, el usuario simplemente deberá dirigirse a los ajustes de su dispositivo. Una vez allí, ingresar a la sección " Google", acceder a "Servicios", y posteriormente tendrá que seleccionar "Anuncios", para finalizar se debe marcar la casilla "Inhabilitar la personalización de anuncios".

Con esta implementación, las aplicaciones a las cuales no se les permitió acceder a la información, no tendrán acceso al ID de publicidad y, por lo tanto, no puedan rastrear al usuario fuera de su propia app.

¿Cuándo se lanzará este nuevo sistema?

Google reconoció que lanzará esta función por fases. En principio, afectará a las aplicaciones que se ejecuten en Android 12 a partir de finales de 2021. Después se ampliará para afectar a las apps que se ejecuten en dispositivos compatibles con Google Play, ya en el 2022.

En ese sentido, la empresa de Mountain View cumplirá con uno de sus adelantos sobre futuras funciones. En mayo pasado, el gigante tecnológico reveló en su blog de desarrolladores que todas las apps Android que aparezcan en Google Play a partir de 2022 tendrán que indicar al usuario que información recopilan y comparten, como ya sucede en la App Store.

Por último, aunque a priori aparenta ser una herramienta similar a la implementada por Apple, hay un gran diferencia que radica el nivel de rastreo.

La compañía fundada por Steve Jobs les permite a sus clientes configurar el rastreo a nivel individual, es decir por app. Mientras que Google, piensa implementar dicha función a nivel global. Es decir, que si el usuario desactiva la publicidad personalizada, el rastreo entre aplicaciones se desactivará para todas las apps.