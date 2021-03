Google añadió una nueva herramienta en sus ajustes denominada "Ayuda a mejorar el Asistente" ('Help improve Assistant') para ofrecer contenido de audio para mejorar la sensibilidad y la detección de palabras clave del Asistente de Google a través de aprendizaje federado, un método de aprendizaje automático colaborativo sin un centro de datos centralizado.



9to5 Google informó de una nueva funcionalidad dentro de los ajustes del Asistente de Google, que ya se muestra a algunos usuarios, y, si se activa, permite guardar fragmentos de audio para que las tecnologías de voz que emplean puedan analizarlo y mejorar con el tiempo.



La opción "Ayuda a mejorar el Asistente" hace uso de la tecnología de aprendizaje federado para evitar que el Asistente se active por error o no se active cuando el usuario dice "OK Google". Así, esta herramienta busca que las personas colaboren para mejorar sus servicios.

La empresa ya introdujo una herramienta a principios de 2020 para mejorar la sensibilidad al interactuar con el Asistente, pero entonces no se utilizaba aprendizaje federado. La compañía lo utiliza ahora para que los datos brutos se procesen de manera local, almacenando fragmentos cortos de las grabaciones del usuario en su dispositivo.



Según indica Google en su página de soporte sobre el aprendizaje federado, este tipo de procesamiento ayuda a mejorar la privacidad por su carácter local y, además, ofrece una manera de " aprender a ajustar la lógica de activación del Asistente de Google" a partir un resumen que se envía a un servidor de Google en la nube sobre los cambios de modelo.



Este tipo de aprendizaje se iniciará solo si el usuario activa el nuevo servicio dentro de ajustes. En tal caso, el dispositivo podrá guardar hasta 20 grabaciones al día que indican información sobre cómo y cuando el usuario interactúa con el teléfono, cómo funcionó la interacción y cuál es la configuración del teléfono en el momento.

Las grabaciones están encriptadas y se eliminan al cabo de 63 días o cuando Google ya no las necesite, aunque en el Soporte se indican maneras de eliminarlas en cualquier momento de forma manual.



La herramienta aún no está disponible de manera general, según 9to5Google, y por el momento sólo se encunetra en teléfonos Pixel 5 con sistema operativo Android 11.