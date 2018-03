En tiempos en los que se debate sobre la neutralidad de la web y el uso libre de parte de los usuarios, el creador de la ya clásica WWW (World Wide Web) consideró que la web tal como la conocemos “está bajo amenaza”.



Tim Berners-Lee, quien hace 29 años creó la red informática mundial, escribió una carta para el sitio The Web Foundation, donde resaltó que sigue comprometido en la misión de garantizar que la web sea un espacio libre, abierto y creativo para todos los usuarios.



Sin embargo, sostuvo que la desinformación y el poco control sobre los datos personales volcados en la red son algunos de los problemas que pone en jaque la neutralidad de la misma. Asimismo, hizo especial hincapié en la brecha que existe en la sociedad entre los que tienen acceso a Internet y los que no, la cual cada vez es más significativa.



“En una sociedad como la actual, es más probable estar desconectado si se es mujer, pobre, habitante de un área rural o de un país de bajos ingresos”, detalló el científico británico.



Bajo la misma línea, añadió que hoy en día estar desconectado “significa ser excluido de oportunidades para aprender y ganarse el sustento, de acceder a servicios valiosos y de participar en el debate democrático”. De esta forma, determinó la urgencia de achicar la brecha digital lo antes posible.



“Si no invertimos seriamente en acabar con esta brecha, miles de millones de personas podrían tener que esperar hasta el año 2042 para poder tener acceso a Internet. Eso implicaría dejar atrás a toda una generación”, sostuvo.



Si bien el escenario no es para nada alentador, señaló que una posible solución es “apoyar políticas y modelos de negocio que mejoren las condiciones de acceso de los grupos más desfavorecidos a través de redes comunitarias y las iniciativas de acceso Wifi público”.



Sobre el futuro de la web, Berners-Lee aseguró que “no se trata únicamente acerca de todos aquellos que ya estamos conectados, sino también sobre aquellos que aún no lo están”. Con estas palabras subrayó la necesidad de “pensar en cómo podemos alinear los incentivos del sector tecnológico con los de los usuarios y la sociedad en general, consultando a una muestra representativa y diversa de la sociedad en el proceso”.



En Argentina



La brecha digital de la que se refiere Berners-Lee existe en la Argentina, donde el 30% de la población no tiene acceso a Internet, mientras que el 40% de los que tienen no saben cómo usarla. Estas cifras fueron reveladas por Andrés Ibarra, ministro de Modernización de la Nación, en el marco de la VII Asamblea de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones. El funcionario reconoció que “la baja velocidad de Internet y la falta de acceso en los hogares son los principales problemas a resolver”. “La conectividad es una condición necesaria para lograr un avance en cualquier área: medicina, área o comercio”, sostuvo Ibarra, quien reforzó la idea de liberar y ampliar “la autopista” por la que viajan los miles de millones datos y comunicaciones. “Cuanto más amplio y limpie esté el espectro, mayores son las chances de que mejore la calidad y capacidad de conectividad”, detalló.

Novedades



1-Camiones autónomos, a la conquista de Estados Unidos

Uber y Google se lanzan a la conquista de las rutas norteamericanas con sus camiones autónomos. La empresa de transporte privado anunció que sus vehículos ya circulan los caminos de Estados Unidos para trasladar mercancías a largas distancias. La iniciativa forma parte de la aplicación Uber Freight, la cual funciona desde mayo de 2017. Por su parte, a través de Waymo, empresa de vehículos autónomos que subsidia, Google confirmó que esta semana pondrá a circular un camión sin conductor por las rutas de la ciudad de Atlanta para transportar bienes. El objetivo es mejorar su servicio para que en un futuro pueda llevar personas.



2- Novedades en Netfl ix, inspiradas en las redes sociales

Las populares “historias” invadieron Instagram, Facebook y WhatsApp. Desde abril, desembarcán en Netflix con forma de trailers. En un mes, Netflix estará habilitando para sus 117 millones de usuarios en 190 países al mismo tiempo una opción para ver avances que tienen el mismo formato que las historias de las otras plataformas. Los creadores admitieron que fueron influenciados por el diseño de estas redes, pero le dieron un uso novedoso acorde a lo que ofrecen. Arriba de la pantalla, habrá una lista con globos para ver un trailer de la serie o película. Asimismo, cada usuario tendrá sugerencias diferentes personalizadas dependiendo de los contenidos que suele ver.



3- Apple compró el servicio de suscripción de lecturas

Texture Apple anunció la compra del servicio online de suscripción de lecturas Texture, considerado el Netflix de las revistas, que le permite a las personas leer publicaciones como Rolling Stone o Vanity Fair por una tarifa mensual. Texture, una app que está disponible para iPad, iPhone, smartphones y tablets con Android y tablets Fire de Amazon, ofrece un servicio de “prensa virtual” que le brinda a los lectores acceso a números actuales y anteriores de aproximadamente 200 publicaciones, incluidas Rolling Stone, Vanity Fair, Vogue y Cosmopolitan, por una tarifa mensual de 9,99 dólares.



4- Instagram y Snapchat tomaron una acertada decisión

Las redes sociales Instagram y Snapchat retiraron de sus aplicaciones el buscador de imágenes Giphy: los famosos GIFs. La medida fue tomada luego de que se conociera la existencia de animaciones discriminatorias y ofensivas contra los afroamericanos estadounidenses. La medida afectó a todos las personas del mundo que tengan un perfil en estas redes, y se produjo luego que se denunciara que en ese servicio de búsqueda de imágenes GIF se podían encontrar animaciones con contenido discriminatorio contra la comunidad negra. En el GIF en cuestión se puede leer la frase “contador de muertes por crímenes de negros”, acompañado por la imagen de un simio. Además, en la redacción en inglés, la palabra “negro” es reemplazada por una expresión despectiva hacia los afroamericanos.



El dato



ComScore, compañía de investigación de marketing en Internet, realizó un estudio en el que reveló que los argentinos son los que pasan más tiempo frente al celular, el cual prefieren antes que a la tablet o la computadora de escritorio.