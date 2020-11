Instagram anunció el despliegue de una nueva herramienta que permite localizar publicaciones a partir de la búsqueda de palabras claves y acceder así a contenidos que no tiene por qué estar etiquetados.

La nueva herramienta está disponible sólo en algunos paises de habla inglesa, como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Irlanda, y modifica el funcionamiento hasta ahora disponible de la búsqueda mediante etiquetas que los usuarios huberan incluido en la publicación y cuentas.

La barra de búsqueda ahora permite escribir palabras claves relativas a temas de interés general, lo que permirá acceder a contenidos nuevos, ya que no se necesita que incluyan una etiqueta específica para aparecer en los resultados.

"El encargado de seleccionar los contenidos que se recogen en los resultados es un algoritmo, que tiene en cuenta varios factores como el tipo de contenido, subtitulos o cuándo se publicó", según explicaron desde la empresa al sitio The Verge. Desde la empresa aún no informaron cuando estará habilitado en el resto del mundo.

Las búsquedas mediante palabras clave, no obstante, no admitirán cualquier término, sino solo aquellos que encajen en las políticas de la comunidad de la plataforma y así evitar el crecimiento de Fake News o teorías conspirativas. Por ejemplo, algunas de las palabras que no dan resultados son Qanon, Vacunas, Trump o Biden.

Esta actualización de Instagram se suma al lanzamiento global de las Guías, que permite hacer más sencillo encontrar, seleccionar y compartir productos, lugares y publicaciones. Además, aparecerán en la pestaña de Shop, el nuevo destino de compras dentro de la plataforma, por lo que los creadores pueden ser potencialmente descubiertos por una audiencia completamente nueva.