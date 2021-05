Si llevas tiempo viendo que de algunos de tus contactos de Instagram ves las publicaciones, pero no las historias, te preguntarás ¿Por qué no me aparecen las historias de Instagram de una persona? En esta nota te contamos cuáles pueden ser las causas.

Instagram es un de las redes sociales más utilizadas. De acuerdo a datos del 2020, en Argentina hay casi 16 millones de usuarios que cada día suben fotografías, Reels, vídeos o hacen transmisiones en vivo.

Además, desde la aplicación, propiedad de Facebook, se pueden subir historias que son publicaciones audiovisuales que solo pueden verse durante 24 horas. Estas historias se convirtieron en indispensables tanto para los usuarios como para las marcas publicitarias.

.

¿Por qué no veo puedo ver las historias de Instagram?

Si sos usuario de Instagram desde hace tiempo y ves las publicaciones de tus contactos, pero te diste cuenta de que no de todos ellos ves las historias te preguntarás ¿Por qué no me aparecen las historias de Instagram de una persona?

Si no podés ver una historia de Instagram de una persona, pero sí que ves con normalidad la de otros contactos que tienes en la plataforma, puede que la razón sea que esa persona de la que no ves nada te haya ocultado sus historias.

Si tenés problemas con la visualización de todas las historias puede ser un problema de tu dispositivo móvil. Lo mejor es que cierres la sesión de Instagram, limpies la caché de la app en tu teléfono desde ajustes y vuelvas a entrar en la app.

.

Si además de no ver las historias generales, te das cuenta de que no puedes ver las historias destacadas de Instagram de otra persona puede haber dos razones.

Por un lado, simplemente puede que no veas las historias destacadas de una persona en Instagram porque no tenga ninguna. La actividad de los usuarios no siempre es la misma y puede que pasen días hasta que suba contenido.

Por otro lado, puede que no veas las historias destacadas de Instagram de otra persona porque decidió ocultártelas. Una de las funciones que tiene la plataforma con respecto a las historias es la posibilidad de que cada usuario seleccione a las personas que quiere ocultar su historia.

Esta función de ocultar historias se configura desde el apartado de “Privacidad” de Instagram y se puede activar o desactivar siempre que se quiera.

.

¿Cómo saber si estás bloqueado?

Desgraciadamente no hay ninguna opción en Instagram que te diga si te bloquearon u ocultaron las historias. Tampoco cuando lo hagan te llegará ningún tipo de notificación.

La única forma de verificar este hecho es que visites su perfil desde otra cuenta, si por ejemplo usas dos y tienes a ese contacto añadido en ambas. Esto sólo funcionaría si te bloquea en una cuenta, pero en la otra no.

También puedes optar por consultárselo a un usuario que conozcas y que tengas en común con la persona que sospechas que te bloqueó.