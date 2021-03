La mayoría de las redes sociales requieren que los usuarios tengan una edad mínima de 13 años. Sin embargo, muchos menores encuentran la forma de ocultar su verdadera edad, lo que dificulta que las plataformas garanticen su seguridad ante contactos no deseados.

Para abordar este desafío, la red social Instagram decidió activar una serie de nuevas funciones con uso de inteligencia artificial que permitirán mejorar la tecnología para determinar la edad real de los usuarios y proteger a los adolescentes, explicó la compañía en una publicación de blog.

.

Una de esas funciones evita que los adultos envíen mensajes a personas menores de 18 años que no los siguen. Si un usuario adulto intenta enviar un mensaje a un adolescente que no lo sigue, recibirá una notificación que dice: "No puedes enviar mensajes a esta cuenta a menos que te siga".

La empresa, propiedad de Facebook, también planea introducir una función que marcará a los usuarios que parezcan estar acosando deliberadamente a menores de edad —mediante el envío de gran cantidad de solicitudes de amistad o mensajes— y alertará a los destinatarios adolescentes sobre este "comportamiento potencialmente sospechoso", brindándoles una opción para terminar la conversación o bloquear, denunciar o restringir al adulto.

.

Los usuarios de algunos países comenzarán a ver estos cambios este mes, informó Instagram, agregando que espera "tenerlas disponibles en todas partes pronto".