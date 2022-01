Los inversores de todo el mundo ahora se están interesando más en las criptomonedas. Desafortunadamente, la creciente demanda de esta criptomoneda también han atraído a los delincuentes. Te sorprenderá saber que los casos de crímenes de Bitcoin han aumentado a un 312% en promedio cada año desde 2016. Debes saber que estos crímenes involucraron de todo, desde las personas que fueron estafadas en relación con su inversión en Bitcoin hasta el pirata informático que roba el dinero digital de los inversores. Bitcoin es la criptomoneda más famosa del mundo y la gente tiene una gran fe en ella. Sin embargo, esta es también la única criptomoneda con los informes de delitos más altos entre las otras monedas digitales.

Junto con los delitos digitales asociados con Bitcoin, su nivel de seguridad según el propósito de inversión también es cuestionable, gracias a su naturaleza volátil. Sin embargo, muchos expertos dicen que la inversión en Bitcoin es muy segura porque se basa en la tecnología Blockchain y no prestan mucha atención a la naturaleza inestable de Bitcoin. Entonces, la pregunta de una gran cantidad de personas en todo el mundo es si invertir en Bitcoin es seguro. Aquí, en este artículo, conocerá todo lo relacionado con la seguridad del Bitcoin según la vista del activo y cómo puede mantener sus bitcoins seguros si decide invertir en esta criptomoneda. Si desea invertir en el trading de Bitcoin o saber más sobre Bitcoin, puede visitar BitIQ .

Cosas a considerar antes de ingresar en el mundo de Bitcoin

Debe saber que Bitcoin es una criptomoneda muy volátil. Si está más interesado en la opción de inversión segura, que puede ofrecerle ganancias garantizadas, probablemente debería mantenerse alejado de Bitcoin o cualquier otra moneda digital. Solo en los últimos meses, el valor de Bitcoin ha variado entre el nivel de 30.000 dólares y 60.000 dólares. Sería mejor si tuviera en cuenta que no solo Bitcoin es una moneda digital volátil, sino que hay muchas otras monedas pequeñas que pueden resultar aún más riesgosas. Si usted es el tipo de persona que no puede estar en paz con las fluctuaciones significativas en el valor de la inversión, entonces el espacio de Bitcoin no es adecuado para usted. Los expertos dicen que el inversor solo debería invertir hasta un 5 por ciento o menos en su cartera debido a la volatilidad.

Conozca los riesgos asociados al uso de Bitcoin

Una de las mayores preocupaciones relacionadas con la seguridad con respecto a la inversión en Bitcoin es el riesgo de fraudes y piratería. Según los informes de la comisión federal de comercio, los casos de delitos en el mundo de las criptomonedas están aumentando. Debe tener en cuenta que los delitos relacionados con Bitcoin a menudo involucran a los piratas informáticos que solicitan el pago en Bitcoin o enviar alguna oferta fraudulenta para ganar dinero o aumentar su participación. Las personas son estafadas en este tipo de ofertas y pierden toda su inversión en unos momentos. Si desea mantener su Bitcoin seguro, es bueno que evite cualquier oferta de este tipo, investigue por su cuenta y compre el Bitcoin usted mismo en un intercambio confiable de Bitcoin.

¿Cómo puede mantener su Bitcoin seguro?

Entonces, ahora sabe que los piratas informáticos pueden obtener acceso a la billetera digital de los inversores o piratear el intercambio completo de Bitcoin para robar sus bitcoins. Por eso es muy necesario que mantenga su Bitcoin en un lugar seguro y luego desarrolle algunas costumbres de seguridad digital únicas.

El intercambio de Bitcoin ofrece el servicio de billeteras calientes a sus inversores para almacenar las monedas, que son seguras, pero aun así, la billetera caliente es la billetera en línea, lo que significa que son susceptibles al problema de piratería y fraudes. Por lo tanto, debe asegurarse de operar y mantener su Bitcoin en el intercambio de Bitcoin, que ofrece medidas de seguridad de alto nivel a sus usuarios. Puede mantener la mayoría de sus bitcoins en una billetera fría y habilitar la autenticación de dos factores para mayor seguridad. Si desea la mejor protección contra el fraude, muchos expertos recomiendan mantener Bitcoin en una billetera fuera de línea que no esté conectada a Internet, como una billetera Bitcoin de hardware.