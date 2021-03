Ingenieros del Centro de Investigaciones Glenn de la NASA han trabajado con muelles de Nitinol para las ruedas de los over -vehículos motorizados que se desplazan por Marte- que las vuelve duraderas para toda la vida. Por lo tanto, no se pinchan y no hace falta que las inflen.

Esto permitirá contar con la resistencia necesaria para pasar por encima de las superficies del planeta rojo sin romperse.

El Nitinol es una aleación de níquel y titanio, cuya característica principal es su capacidad de recuperar su forma después de sufrir una deformación. La rueda fue creada por la joven compañia The Smart Tire Company que forma parte del programa Space Act Agreement de la NASA.

Además que de la rueda no se pinche o tenga que ser inflada, también es ligera. De no ser necesaria una gobertura de goma para rodar, sería "prácticamente indestructible", afirman desde la compañia. El próximo año estas ruedas estarán disponibles en el mercado, aunque se desconoce su precio de venta se sabe que apuntan a un sector de alta gama.

Pese a que el Nitinol es un material costoso, desde Smart afirma que podrá reducir el gasto un 90 por ciento a futuro. Al ser indestructibles la inversión no será un riesgo a largo plazo. Hasta el momento, sostienen que el único cambio a hacer son las fundas de poliuretano, lo que permite un mejor agarre para circular.

A través del Space Act Agreement, la NASA busca comercializar inventos de empresas jóvenes que puedan ser aplicadas en la Tierra. El primer paso lo dieron con las ruedas para las bicicletas, no descartan que hagan lo mismo para coches, camiones o aviones.