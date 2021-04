El gigante tecnológico Google trabaja en este momento en una mejora de la función que permite grabar llamadas desde la aplicación Teléfono que posibilitará registrar de manera automática aquellas que vengan de números que los usuarios no tengan registrados en sus agendas.

La aplicación que Google desarrolló para los dispositivos Android permite en algunos modelos, tales como los Pixel y algunos Xiaomi y Nokia, hacer grabaciones de las llamadas. Aunque la función no esté muy difundida, la empresa ya trabaja en ampliarla.

La nueva versión de la app incluye en el código menciones a una futura función que registrará de forma automática las llamadas realizadas por números desconocidos.

En el código figura, además, un descargo de responsabilidad: "Vos o la otra persona en la llamada pueden estar en algún lugar que requiera que todos den su consentimiento para ser grabados. Todos serán notificados con anticipación de que se está grabando la llamada".

La herramienta incluiría la posibilidad de determinar que siempre se graben las llamadas de manera automática o no. Es decir, la función puede ser desactivada.

Esta novedad llega en medio de una demanda que cuestiona a Google por infracciones a la privacidad de los usuarios.

Max Schrems, abogado y activista austríaco, presentó esta semana un recurso contra la compañía por monitorear a los usuarios de Android en la Unión Europea sin su consentimiento.

En la demanda, la ONG que lidera, Noyb (None of Your Business, en español No es asunto tuyo), llama a las autoridades francesas a investigar lo que considera "operaciones ilegales" para instar a Google a cumplir con las leyes de protección de los usuarios.

Los smartphones Android, así como los Apple, generan un código único, conocido como AAID, que identifica a cada usuario y permite monitorear su comportamiento, desde las descargas que realiza y las aplicaciones que más usa, hasta las zonas de la pantalla que toca.