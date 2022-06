En lo que las últimas semanas, una nueva aplicación dentro de Instagram, revolucionó por completo la red social más popular entre los jóvenes hoy en día.

Se trata de la App NGL, traducida en inglés como "Not Gonna Lie", la cual marcó una clara tendencia por permitir mandar y recibir mensajes de forma totalmente anónima.

A pesar de que fue creada y firmada por DeepMoji en noviembre del 2021, recién ahora tomó una gran notoriedad a nivel mundial, y nadie quiere dejar de probar su función.

¿Cómo funciona NGL App?

Hasta el momento, quienes más están utilizando dicha app son los más jóvenes, y justamente, los creadores de NGL Anonymous Q&A señalaron que la aplicación está dirigida a adolescentes y adultos jóvenes.

Respecto al motivo de su creación, mencionaron lo siguiente: "no tienen un espacio para compartir sus sentimientos sin el juicio de amigos o presiones sociales".

.

Sin embargo, muchos aseguran que la app de preguntas y respuestas anónimas fue hecha para los "no valientes". Gracias a esta nueva función, más de uno aprovechó el momento para preguntar aquello que no se animaban, o al mismo tiempo, para sentirse más libres, sabiendo que nadie podrá descubrir quienes son.

A pesar de que todo en esta app parece "color de rosas", lo cierto es que no es tan así. Ya son varios los que aseguran que utilizarla puede traer graves consecuencias, ya que puede recopilar tus datos bancarios, ubicación, desde qué plataformas realizas pagos y muchas otras cosas más.

¿Por qué algunos señalan que es muy riesgosa?

Si bien la nueva aplicación dentro de Instagram es gratuita y promete el anonimato de los usuarios, lo cierto es que esto no es 100% real. Aquellos que deseen sacarse la duda y averiguar quién les envió una pregunta, podrán obtener algunas pistas, pagando u$s 1.99, $ 4.99 o u$s 9.99.

NLG, la nueva aplicación dentro de Instagram.

A pesar de que las pistas son limitadas, el anonimato no se mantiene por completo. Además, quienes opten por pagar para intentar descifrar quién les hizo la pregunta, deberán suscribirse a la aplicación llamada "¿Who is it?", la cual se transcribe en español como "¿Quién es?".

Por otro lado, para poder disfrutar de las funciones de NLG, los usuarios deberán aceptar las políticas de privacidad, al igual que lo hacemos con el resto de las aplicaciones y software.

.

Sin embargo, el hecho de que los usuarios pasen por alto las políticas de privacidad de la app puede resultar muy riesgoso.

"Les están sacando un montón de datos y ustedes están autorizando a NGL Link a acceder a muchas cosas de su vida privada", alertó una usuaria de Instagram, y varios coincidieron con ella.