WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo, pero ese mérito no quita que a lo largo del tiempo ha presentado diferentes problemas de seguridad, que le valieron de varias críticas. Y ahora el presidente de su principal competidor, Telegram, sostuvo que " a menos que estés de acuerdo con que todas sus fotos y mensajes se hagan públicos algún día, debés eliminar WhatsApp de tu teléfono".

Aunque hubo varias vulneraciones de privacidad en la plataforma, puede que no estes al tanto de los riesgos de WhatsApp, y por ese motivo el fundador de Telegram se encarga de repetirlo una y mil veces.

Tras afirmar que WhatsApp “nunca será seguro”, Pavel Durov, CEO de Telegram, volvió a criticar al servicio de mensajería rival por los constantes fallos de seguridad que sufre, y que ponen en serio peligrola privacidad de sus usuarios.

Las recientes críticas de Pavel Durov no son casuales, sino que tienen una razón muy clara: expertos en ciberseguridad encontraron recientemente un grave fallo de seguridad en WhatsApp que permitía que los hackers tuviesen acceso a los mensajes de aquellos que habían recibido un archivo MP4.

Tal y como asegura Durov en un duro comunicado publicado el pasado miércoles, WhatsApp sigue contando con puertas traseras que dan vía libre a los ciberatacantes para cometer sus actos. Esta nota, con la que el fundador de Telegram viene a decir un "se los advertí", confirma lo que él lleva años diciendo: esta app es usada como Caballo de Troya para acceder a mensajes, fotos, vídeos y resto de información personal de los usuarios.

Según Durov, tras el reciente descubrimiento del fallo de seguridad, Facebook confundió a los usuarios alegando que no habían encontrado alguna de que los piratas informáticos hubiesen hecho de las suyas. Al respecto, la empresas sostuvo que no tiene pruebas para afirmar que eso ocurrió.

Pero el creador de Telegram aseguró: " Por supuesto, no tienen tal evidencia; para obtenerla, necesitarían poder analizar los videos compartidos por los usuarios de WhatsApp, y WhatsApp no almacena permanentemente archivos de video en sus servidores (en cambio, envía mensajes y medios no cifrados de la gran mayoría de sus usuarios directamente a los servidores de Google y Apple)".

Durov no necesita evidencias para afirmar que tal fallo ha sido utilizado para acceder a datos privados, igual que sucedió con la anterior vulnerabilidad de WhatsApp, origen de la filtración de información sobre periodistas y defensores de derechos humanos que ya está en manos de agencias estadounidenses.

Pavel Durov, el creador y CEO de Telegram.

Y para concluir su comunicado lanzó una recomendación: "Independientemente de las intenciones subyacentes de la empresa matriz de WhatsApp ( Facebook), el consejo para sus usuarios es el mismo: a menos que estés de acuerdo con que todas sus fotos y mensajes se hagan públicos algún día, debés eliminar WhatsApp de tu teléfono".

Como era de esperar, Pavel Durov ha aprovechado el momento de debilidad de su rival para hacer promoción de Telegram. Según su creador, el servicio no ha sufrido problemas de esta gravedad durante los seis años que han pasado desde su lanzamiento.