Actualmente, las tarjetas de crédito son el principal sistema de pago de la mayor parte de los españoles. Si bien es cierto que disponer de dinero en efectivo es conveniente, la comodidad de pagar con una tarjeta cuyos gastos quedan registrados en las convencionales cartillas bancarias o en la app móvil del banco no tiene punto en comparación. Al igual que las tarjetas de débito, las de crédito permiten efectuar transacciones económicas, sobre todo pagos, que es para lo que principalmente las utilizamos. Las operaciones económicas que realizamos con nuestra tarjeta de crédito pueden gestionarse desde el mismo cajero automático. La diferencia con respecto a su compañera, la tarjeta de débito, reside en que con la de crédito se puede pagar aun no habiendo dinero en la cuenta, por ejemplo: el pago puede aplazarse al mes siguiente o el banco puede hacernos un adelanto de la cantidad de dinero que necesitamos. En este último caso, deberemos devolver el dinero dentro de un cierto plazo de tiempo. De lo contrario, es posible que nos reclamen ciertos ineterses. En cuanto a la tarjeta de débito, sólo puede gastarse el dinero existente, así que, una vez se ha alcanzado el límite de los fondos de la cuenta bancaria no hay nada más con lo que pagar.

Como vemos, las tarjetas de crédito ofrecen importantes beneficios respecto a las de débito. Ahora bien, dichas ventajas todavía se ven más incrementadas cuando la tarjeta se asocia a una cooperativa, en lugar de vincularla a un banco. Pero... ¿qué ventajas supone tener una tarjeta de crédito asociada a una cooperativa de ahorro y crédito? Te lo explicamos en este artículo. Sigue leyendo.

¿Qué es una cooperativa de ahorro y crédito?

Las cooperativas de ahorro y crédito son entidades distintas a los bancos. No tienen nada que ver. Con respecto a las primeras, son organizaciones sin fines de lucro que se crean para prestar una serie de servicios financieros dirigidos a sus socios. En lo que sí coinciden con los bancos es en que estas cooperativas aceptan depósitos de dinero, ofrecen préstamos, otorgan tarjetas de crédito, etc. La diferencia radica en que, al ser una institución cooperativa, la entidad es propiedad de sus socios, con lo que las personas asociadas son las que tienen voz y voto directo sobre el funcionamiento de la cooperativa. Por ejemplo: los socios son responsables de elegir a la mesa directiva de voluntarios que administrarán la cooperativa. El fin de la cooperativa de ahorro y crédito radica en ofrecer los servicios financieros que muchas entidades bancarias otorgan, pero con la connotación de que las ganancias que obtiene la cooperativa vuelve a los socios en forma de tarifas reducidas, tasas de ahorro elevadas y tasas de préstamos reducidas. En definitiva, todo queda en casa, con lo que los socios se benefician. Todos los socios, además, comparten un vínculo común. `Quienes suelen asociarse a cooperativas de este tipo son:

Empleadores que patrocinan sus propias cooperativas.

Familiares de los socios que ya forman parte de la cooperativa.

Cualquier persona que viva, trabaje, profese alguna religión o asista a la escuela en un área geográfica específica.

Una escuela, un gremio, un lugar de culto (por ejemplo: una parroquia, una iglesia...) o una sociedad de propietarios de viviendas (vecinos).

Ventajas

La Tarjeta de Crédito Coopeuch Mastercard es una muestra de tarjeta asociada a una cooperativa de ahorro. Esta tarjeta permite realizar las mismas compras que efectuaríamos con una tarjeta ofrecida por un banco, pero presenta algunas ventajas sobre esta última:

Como los propietarios de la cooperativa son sus propios miembros, a diferencia de los bancos, se catalogan como organizaciones sin fines lucrativos, así es que: no han de pagar impuestos sobre la renta ni tampoco dividendos a los accionistas. Esto permite que si se pide un préstamo, por ejemplo, nos cobren menos.

En lo que respecta a la formación y a la profesión laboral, las cooperativas ayudan al socio a cumplir sus metas profesionales mediante becas y créditos .

y . La tarjeta se acompaña de un seguro de desgravamen gratuito . Dicho seguro garantiza que, en caso de que el propietario asegurado de la tarjeta fallezca o sufra de una situación de invalidez, las deudas que pueda tener no recaerán sobre los herederos de la persona.

. Dicho seguro garantiza que, en caso de que el propietario asegurado de la tarjeta fallezca o sufra de una situación de invalidez, las deudas que pueda tener no recaerán sobre los herederos de la persona. Si se precisa de un avance en efectivo , se puede solicitar hasta en 24 cuotas.

, se puede solicitar hasta en 24 cuotas. Con las operaciones de compras que se efectúen con la tarjeta se pueden acumular puntos que luego, una vez sumados, se canjean por ciertos descuentos .

. Como incentivo adicional, cuantos más productos financieros de la cooperativa utilice el asociado (aparte de las tarjetas de crédito y débito puede utilizar también créditos de consumo, créditos hipotecarios, cuentas de ahorro...) más aumentará su remanente.

utilice el asociado (aparte de las tarjetas de crédito y débito puede utilizar también créditos de consumo, créditos hipotecarios, cuentas de ahorro...) más aumentará su remanente. El remamente es la cantidad de beneficio que la cooperativa obtiene al final del año, algo así como el reparto de dividendos. Este beneficio se reparte entre los socios de forma proporcional a la participación de cada caso particular.

Entre los requisitos para solicitar una tarjeta de estas características se incluye tener 21 años de edad y contar con una cuota de participación en la sociedad ya pagada.