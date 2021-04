.

Dime cuando tú

2020 - Director: Gerardo Gatica

Esta comedia romántica sigue la historia de Will (Jesús Zavala), un joven mexicano-estadounidense, cuyos padres murieron tiempo atrás, por lo que sus abuelos Pepe (José Carlos Ruiz) e Inés (Verónica Castro) lo criaron y se volvieron el mundo para él.

Cuando Pepe fallece, le deja a su nieto un listado de lugares que tiene que conocer en la Ciudad de México y, en honor a su solicitud, el protagonista decide lanzarse a la capital mexicana con ayuda de su abuela y cumplir con cada deseo que su abuelo le enlistó.

Allí sucede lo que Will menos se esperaba: conoce a Dani (Ximena Romo), una chica aspirante a actriz, desenfadada, libre y auténtica que le pondrá el mundo de cabeza, aunque él a ella no le provoque los mismos sentimientos. ¿Podrá Will conquistar a Dani?