Sin dudas, WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas del mundo, con más de 2.000 millones de usuarios alrededor del mundo. Con tal demanda, no es extraño que la privacidad y transparencia de la aplicación sean una prioridad, especialmente considerando su historial de polémicas al respecto. Es por eso que los avisos de "en línea" y "escribiendo..." que se activan en la aplicación son parte integral de su servicio, aunque no todos los usuarios los disfruten.

A diferencia de la confirmación de lectura, el estado "en línea" que se activa cuando ingresamos a la aplicación, como también el mensaje de "escribiendo..." que aparece en un chat cuando el usuario usa el teclado no pueden ser desactivados u ocultados. Afortunadamente, los usuarios de WhatsApp descubrieron un simple y efectivo truco para evitar que estos avisos nos delaten en medio de una conversación.

Ocultá el aviso de "escribiendo..." de WhatsApp con este simple truco

La técnica es simple, y si bien no utiliza una función oficial de WhatsApp, tampoco requiere la instalación de una aplicación tercera: para que estas alertas se muestren el teléfono debe estar conectado a una red de Internet; por ende, lo único que tenemos que hacer es desactivar esa conexión hasta que terminemos de redactar el mensaje. Para ejecutar este truco existen dos opciones:

Activar el "modo avión"

Al activar el "modo avión" de un dispositivo, ya sea computadora o teléfono, se desconectan todas las conexiones inalámbricas. Es decir, no podrás realizar llamadas, enviar mensajes, navegar, ni usar el GPS, etc. Al activarse, el teléfono queda totalmente aislado de toda comunicación inalámbrica y no es capaz de alertar a WhatsApp que el usuario está en línea, o escribiendo.

Pasá desapercibido en WhatsApp con este simple truco.

En los teléfonos, el botón para activar el "modo avión" suele estar ubicado en la barra de tareas, pero también puede encontrarse en las configuraciones del celular, dentro de la sección "Conexiones". Para computadores, la opción suele encontrarse en el menú de "Acceso a Internet" en la esquina inferior derecha de la pantalla. Procurar activar el "modo avión" después de abrir WhatsApp en el teléfono o computadora.

Una vez seleccionado el "modo avión", solo queda escribir el mensaje y enviarlo. Al desactivar el "modo avión", el mensaje se enviará de manera automática, sin alertar al receptor sobre nuestro estatus "en línea" o "escribiendo...".

Desconectar WhatsApp de Internet

Sin conexión, lo único visible será el horario de tu última vez en línea.

Otra manera de cortar la conexión del dispositivo para ocultar las alertas de WhatsApp es bloqueando la conexión del teléfono o computadora a Internet. Para esto, también debemos primero abrir WhatsApp e ingresar al chat donde deseamos escribir. Luego, debemos desactivar la conexión a Internet, desde la barra de tareas o ingresando a través del menú de "Ajustes" a la ventana de "Conexiones" y "Redes móviles".

Una vez desconectado el dispositivo, solamente queda redactar y enviar el mensaje, conectar nuevamente a Internet y esperar a que WhatsApp envíe el mensaje pendiente. De utilizar esta opción en un teléfono, es crucial verificar que el teléfono no esté accediendo a Internet mediante la red móvil de tu operador, ya que de ser así el mensaje "escribiendo..." seguirá siendo visible a través de dicha red.