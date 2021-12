A mediados de diciembre, los chicos no van al colegio, muchos adultos están próximos a tener días de descanso por las fiestas y aumenta el consumo de las plataformas de entretenimiento en streaming. Según una encuesta realizada por la empresa de ciberseguridad Kaspersky el consumo de ellas ha batido los récords, tanto que se estima que el 80% de los latinoamericanos abona por este tipo de servicios para ver series y películas, y un 54% está suscripta a las que están más relacionadas con la música como Spotify, Youtube Music o SoundCloud.

.

Lo cierto es que ante este incremento de usuarios, también sube la cantidad de víctimas potenciales del cibercrimen. Si bien a priori no parece tan grave que alguien se adueñe de tu cuenta de Netflix, la realidad es que a través de ella pueden acceder a otros datos importantes como puede ser el número y la clave de seguridad de una tarjeta de crédito.

¿Cómo te roban los datos de tu tarjeta a través de las plataformas de streaming?

Para poder acceder hasta tu dispositivo y así lograr extraer tu información financiera, los ciberdelincuentes utilizan distintos métodos. Uno de los más comunes es que crean una página falsa que duplica a la original [salvo en la url]. De esta forma, cuando intentes ingresar tendrás que poner nuevamente tu usuario y clave con los que podrán ingresar a la web oficial y extraer toda la información que necesiten e incluso instalar virus que intercepten toda la información bancaria de tu celular.

Game of Thrones y The Mandalorian, dos series comúnmente utilizadas para realizar estafas debido al interés que genera en los televidentes.

Un informe de la misma encuestadora, aseguró que las mayores estafas se realizan cuando hay lanzamientos de series, películas, programas especiales, etc. que son muy promocionados y que tienen mucho atractivo para los usuarios. En el 2019, la más usada como “gancho” para encontrar nuevas víctimas fue Game of Thrones, y en el último tiempo fueron The Mandalorian y Heat Heist.

¿Cómo evitar que te roben a través de las plataformas de streaming?

Los expertos señalan tres ítems a tener en cuenta para no caer en las ciberestafas:

1. Prestá atención a tu cuenta

Parece algo obvio, pero no lo es para muchos: creá contraseñas complejas. Elegir “123456”, “Contraseña”, “Pasword”. etc. es ponérselo demasiado fácil a los hackers. Además, tomate un tiempo para revisar las opciones de privacidad y seguridad en las distintas aplicaciones.

.

2. Tené especial cuidado con los lanzamientos

Como dijimos anteriormente, es la época más utilizada para cometer estos fraudes, por lo que es necesario prestar atención a los enlaces por los que se accede. Por un lado, esto previene el ingresar a una falsa página web de nuestro sitio de confianza y por otro, si vamos a entrar a uno desconocido hasta el momento, buscar indicios de algo sospechoso.

3. No consumas de páginas pirata

La nueva peli de Spideraman sería un gancho perfecto para los estafadores que te ofrecen descargarla gratis [incluso con un virus de regalo].

No importa cuántas ganas tengas de ver a Tom Holland en su papel de Spiderman, tené en cuenta que la descarga de material no autorizado facilita enormemente el trabajo de los hackers que pueden adosar a esa película un software espía.