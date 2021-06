El universo de Stranger Things no para de expandirse. Luego de dar a conocer que Amybeth McNulty, protagonista de Anne with an E, se sumará a la cuarta temporada, Netflix anunció que la serie tendrá un nuevo videojuego.

Durante la Geeked Week, un evento multiplataforma de Netflix, la plataforma de streaming anunció que en julio se estrenará un nuevo videojuego de Stranger Things, el cual integrará el universo de la franquicia Smite.

.

Smite fue desarrollada por Hi-Rez Studios para Microsoft Windows, Xbox One, Play Station 4 y la Nintendo Switch. No es la primera vez que la franquicia colabora con series o películas, ya lo hizo con Avatar y Tortugas Ninjas.

La cuenta de Twitter de Netflix Geeked liberó un teaser de un minuto, allí confirmaron que el próximo 13 de julio los jugadores podrán desbloquear a personajes como Once (Eleven) o Hopper, además de los Demogorgones.

También estarás disponibles para algunas deidades del Smite, como Bakasura, Scylla, Sylvanus y Apollo.

Los fanáticos podrán disfrutar de este nuevo lanzamiento mientras esperan que Netflix confirme la fecha de estreno de la cuarta temporada de Stranger Things, que tiene en vilo a millones en el mundo.