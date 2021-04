Netflix es la plataforma de streaming más utilizada en la Argentina, con 4,5 millones de usuarios activos que cada día recorren su catálogo. La oferta de títulos se renueva constantemente: cada semana se introducen novedades que tientan a los usuarios.

Por ese motivo, el top 10 de series y películas vistas en nuestro país cambia casi a diario y este 25 de abril lidera el score un thriller estreno protagonizado por Helen Hunt. Además, siguen firme Luis Miguel, la serie, Minions y llegó al ranking el reciente estreno Madame Curie.

1.Te veo

El film del británico Adam Randall, escrito por el actor Devon Graye, bucea en dos ejes dramáticos paralelos: por una lado, la vida familiar de una mujer que debe lidiar con su entorno y sobreponerse al malestar de su marido por un engaño. Por el otro lado, debe resolver la misteriosa desaparición de un niño. Helen Hunt, Jon Tenney y Judah Lewis encabezan el elenco de un thriller en donde la simulación esconde la verdad.

2. Sombra y hueso

Es una serie televisiva de fantasía y drama desarrollada por Eric Heisserer, la productora 21 Laps Entertainment y Netflix, estrenada el 23 de abril de 2021 y que rápidamente ingresó a la lista de las más vistas. Está basada en la superposición de series de libros Shadow and Bone y Six of Crows de Leigh Bardugo.

Fuerzan oscuras conspiran contra Alina Starkov, una cartógrada huérfana con un poder extraordinario que podría cambiar el destino de su devastado mundo.

3. Luis Miguel, La serie

La segunda temporada de Luis Miguel, la serie, la producción de Netflix que aborda la vida personal y profesional del cantante, estrenó este domingo sus dos primeros episodios. La novedad generó un gran revuelo y se volvió tendencia en las redes sociales. Y este domingo se estrena el tercer capítulo.

La nueva entrega de la serie continúa con giros y cambios dramáticos, además de nuevos personajes. Consta de ocho capítulos, narrados en dos líneas de tiempo, que muestran al intérprete en una encrucijada: cómo abordar la fama a nivel internacional como ídolo del pop latinoamericano, mientras busca el equilibrio con las demandas de su tensa vida familiar.

4. Pasajero inesperado

Se trata una película de suspenso de ciencia ficción de 2021, escrita por Joe Penna y Ryan Morrison y dirigida por Penna. El fim está protagonizada por Anna Kendrick, Daniel Dae Kim, Shamier Anderson y Toni Collette.

Los tres tripulantes de una misió a Marte deben tomar una decisión imposible cuando un pasajero imprevisto compromete la vida de todos a bordo.

5. Minions

Las criaturas amarillas sirven al villano más malvado de la historia, quien no perdura. En una cueva de Siberia, los Minions se aíslan del mundo e inician una nueva vida, pero ante la falta de alguien a quien servir, deciden iniciar la búsqueda de un líder. La producción de animación cuenta con las voces de Sandra Bullock, Pierre Coffin y Michael Keaton, entre otras celebridades.

6. The Baker and The Beauty

Esta serie se incorporó al catálogo de Netflix el 13 de abril y, en muy poco tiempo, llegó al top 10. Cancelada por ABC tras su primera temporada, su éxito en la plataforma de streaming logró despertar la ansiedad de miles de personas que ahora piden una segunda entrega. ¿La historia? Tras un encuentro fortuito, un panadero comienza una historia de amor con una mega estrella del mundo de la moda. Ambos deben superar sus prejuicios, los celos y el choque de dos mundos completamente diferentes.

7. ¿Quién mató a Sara?

La serie mexicana de drama y suspense está protagonizada por Manolo Cardona, Carolina Miranda, Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller y Alejandro Nones. La serie se estrenó el 24 de marzo de 2021 y unos días después la compañía confirmó una segunda temporada luego de transformase en el mejor estreno de habla no inglesa en la historia de Netflix en Estados Unidos

Resuelto a hacer venganza y demostrar que lo incriminaron en la muerte de su hermana, Aléx se dispone a sacar a la luz mucho más que el verdadero autor del asesinato.

8. La Serpiente

La historia de los asesinos en serie es una de las propuestas de Netflix que más éxito cosecha en cada uno de los mercados donde se presenta. Se trata de una película sobre el accionar de Charles Sobhraj, un asesino y traficante de piedras preciosas, cuyo camino delictivo deja el saldo de decenas de jóvenes muertas en Asia entre 1975 y 1976. Con el actor Tahar Rahim a la cabeza, el material no es apto para espectadores sensibles.

9. New Amsterdam

Aunque fue lanzada en 2018, la serie no se mueve del ranking de Netflix en nuestro país desde que se sumó al catálogo de ficciones. New Amsterdam, creada por David Schulner, es un drama médico que sigue los pasos de la aclamada Grey’s Anatomy. La producción de dos temporadas se sitúa en el hospital público más antiguo de los Estados Unidos. El protagonista, interpretado por Ryan Eggold, obtiene el cargo de director médico y trata de romper las barreras que supone la burocracia para la institución, así como proveer de los mejores cuidados posibles a sus pacientes y derribar el statu quo que impera en el lugar.

10. Madame Curie

Otro estreno que se ganó un lugar en el top 10 es la biopic sobre la vida de Marie Curie, la primera mujer en obtener dos premios Nobel y ganar un puesto de algo rango en La Sorbona, como se la conoce a la Universidad de París.

Dirigida por Marjane Satrapi y protagonizada por Rosamund Pike como Marie Curie, está basada en la novela gráfica de Lauren Redniss.