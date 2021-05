Si bien no es lo que la gente quiere, sucede en todos los servicios VOD y otros de contenidos digitales similares que, así como añaden todos los meses títulos nuevos, eliminan otros. El ciclo siempre se repite y los usuarios de la plataforma streaming de Netflix lo saben. Esta semana, deberán prepararse para decirle adiós a aproximadamente 40 producciones que ya no estarán en junio.

Pero la pregunta que se hacen toods es, ¿Por qué Netflix retira contenido cada mes? Sucede que la plataforma obtiene licencias de series y películas de estudios y proveedores de contenidos de todo el mundo, y esas licencias pueden vencer si no se renuevan. Pero no eliminan títulos por voluntad propia.

.

Al respecto, Netflix aclaró: “Hacemos todo lo posible por conservar el contenido que quieres ver, pero adquirimos derechos de licencia para series y películas para un determinado período de tiempo, no de manera indefinida, así que algunos títulos dejan de estar disponibles". Eliminar un contenido signigica que “el acuerdo de licencia con el proveedor de contenidos está a punto de finalizar".

La razón por la que Netflix quita contenido es debido al vencimiento de la licencia.

Lista de películas que se van de Netflix este mayo

25 mayo

Aquaman

26 mayo

Madagascar

28 mayo

Que Dios nos perdone

31 de mayo

La fiesta de Navidad

Jack el Caza gigantes

La Isla

Navidades por encargo

Steins; Gate

Carta Blanca

Ghost in the Shell (1995)

La princesita

Hombre negro

Piel blanca

La casa del lago

300

300: Rise of an Empire

Assassination Classroom

The Fear of 13

#Selfi

#Selfi 69

El amor es una historia

Rumores y mentiras

Beach Rats

Expediente 39

Querido John

Un día maravilloso en la Tierra

Forrest Gump

Good Burger

Happy Feet: Rompiendo el Hielo

I Am Ali

Mision Imposible: Protocolo Fantasma Mountain Una navidad en Alaska

The Way we Dance

Presencias extrañas

El resplandor

Los Mercenarios 3

Ni en sueños

Repo Men

Lowriders: El sueño americano

The Titan Games

Recordemos que estos 40 títulos que se van, nos dejan numerosos estrenos. Se aproximan nuevas series, películas y documentales que no te harán extrañar lo anterior. Entre ellos, la serie española romántica de Tres metros sobre el cielo (la película fue furor), nuevas temporadas de Lupin, Los 100, Feel Good, Black Summer, Elite, The naked director, etc.