WhatsApp es una aplicación de mensajería bastante confiable para usar, sin embargo, los problemas pueden aparecer cuando uno menos se lo espera. Para muestra un botón, este lunes 4 de octubre, se cayó a nivel mundial por horas, complicando la comunicación de millones de personas a nivel mundial. Otro de los inconvenientes pueden aparecer en la etapa de instalación y para eso también hay solución.

En el caso de presentar este dificultad, primero se deberá reiniciar el celular y por supuesto, infaltable, revisar la conexión a internet. Por ejemplo, si aparece “error 490” en la pantalla de sus dispositivo. Si esto persiste, intente verificar si Play Store permite usar los datos móviles en segundo plano, siguiendo las siguientes indicaciones: ajustes -> Aplicaciones -> Google Play Store -> Uso de datos -> Datos en segundo plano -> Activar.

Aunque WhatsApp suele funcionar bien, uno nunca sabe cuando podrían aparecer los problemas.

Si el teléfono dispone de un administrador de descargas, debemos realizar el mismo procedimiento: Ajustes -> Aplicaciones -> Administrador de descargas -> Uso de datos -> Datos en segundo plano -> Activar

Otra de las causas puede ser la falta de almacenamiento interno de nuestro dispositivo, lo que puede arreglarse eliminando la memoria “caché” en Android, o directamente desinstalando aplicaciones disfuncionales, borrando fotos y videos del carrete o haciendo lo propio con los documentos descargados.

Si todavía persiste el problema, la cosa se está complicando un poco, pero todavía tiene solución. Quizás la imposibilidad de la descarga tiene que ver con el sistema operativo del celular, lo que se haría visible en los siguientes números de errores:, 481, 491, 492, 505, 907, 910, 921, 927, 941 o DF-DLA-15.

.

En estos casos, habrá que eliminar la cuenta de Google, añadiera otra vez y eliminar el caché del Play Store.

Otro de las dificultades que pueden aparecer es el de la incompatibilidad. Si bien no es muy común, su teléfono puede no ser compatible por la aplicación, ya sea por la antigüedad de la máquina o porque directamente no la soporta. Así como se necesitan determinados papales para ingresar a Estados Unidos, existen ciertos requisitos mínimos que un teléfono requiere para poder instalar WhatsApp:

Android 4.0.3 o superior.

iOS 9 o superior.

KaiOS 2.5.1 o superior (no todos los modelos).

Por lo tanto, si bien el problema de la instalación puede aparecer, estas son las soluciones más comunes a una dificultad que no es la más común, pero que conviene estar preparado “por si las moscas”.