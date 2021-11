Twitter, una de las aplicaciones más famosas del mundo, está en pleno desarrollo de una nueva herramienta que permitirá a los usuarios expresarse de un modo sin precedentes en la red social.

Como muchos saben, el sitio web del pajarito celeste permite tweetear diversos contenidos, como opiniones, críticas, memes, etcétera, así como también realizar encuestas, subir fotos, compartir audios, y mucho más. A su vez, los usuarios pueden recibir interacciones de otros internautas a través de los “me gusta”, los “retweets”, las “citas” o las respuestas, además de los mensajes por privado en algunas ocasiones.

Sin embargo, la compañía avanza sobre una serie de pruebas que había iniciado en junio pasado y ahora planea llegar a un público mayor con respecto a la función del ícono que se llamará “voto negativo”.

Twitter informó que la nueva función está en pleno desarrollo.

Tiempo atrás, cuando se corrió el rumor de esta curiosa característica, se generó una gran confusión que los propios voceros de Twitter tuvieron que aclarar. Y es que no es lo que muchos esperarían como el “No me gusta” que otras plataformas como Youtube poseen.

“Entendemos que existen diferentes tipos de respuestas, algunas más relevantes que otras. Este no es un botón no me gusta”, aclaró Twitter anteriormente, además de remarcar que este conteo es privado, disponible solo para el autor, a diferencia de los likes que registra el botón con forma de corazón.

Entonces, la finalidad del botón de voto negativo o Reply downvotes, como lo llamará la compañía, es mejorar la calidad de las conversaciones de la red social. Sobre esto, la analista y especialista en reportes de nuevos servicios y funciones online Jane Manchun Wong expresó: “Este feedback permitirá priorizar los contenidos de calidad para todos los usuarios de Twitter”.

Además, mientras esta función continúa siendo diseñada por la empresa, los usuarios especularon con que su funcionamiento sería similar al del botón downvote de Reddit, una característica distintiva de dicha plataforma online. Si bien está identificado con un símbolo de una flecha que apunta hacia abajo, en las pruebas preliminares Twitter había utilizado el pulgar abajo, algo que todavía no está del todo definido.

En tanto, el diario La Nación detalló que “los votos negativos por el momento seguirán dentro del proceso de experimentación de la red social, pero en un público más grande”. Además, explicó que esta es una característica que acaba de ser reconvertida por YouTube, que mantiene la función “No me gusta”, pero las métricas quedan ocultas para el autor de la publicación para evitar el acoso online.