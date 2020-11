Los fanáticos enloquecieron y en menos de 4 horas agotaron la preventa de las primeras unidades en septiembre. Ahora PlayStation Argentina confirma que el próximo 19 de noviembre a partir de las 13, se encontrará disponible una nueva reserva PlayStation 5, PlayStation 5 edición digital, juegos y accesorios.

La versión de PlayStation 5 para discos físicos (izq.) y su par digital (Foto: DPA)

¿Cuánto sale y dónde la puedo comprar?

Los que no tuvieron la oportunidad de comprarla el mes anterior, podrán acceder a la reserva de la consola PlayStation 5 a un precio sugerido de $99.999 y PlayStation 5 edición digital a un precio sugerido de $75.999. Los productos se pueden adquirir con tarjetas de cualquier emisora, pero quienes cuenten con tarjetas de crédito del BBVA tendrán el beneficio de 12 cuotas sin interés. La consola estará disponible en Argentina a partir del 16 de diciembre. Las consolas, sus juegos y accesorios se podrán adquirir en las principales tiendas del país como Garbarino, Frávega, Cetrohogar, Musimundo y Jumbo. .

La mejor selección de juegos

La variedad de la biblioteca de juegos de PlayStation 5 representa la mejor selección de la historia de las consolas PlayStation, encabezada por títulos disponibles desde el día de lanzamiento de SIE Worldwide Studios, como Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (a un precio sugerido en formato físico de $7.999 en su versión estándar y $9.999 en Ultimate Edition), Demon’s Souls (a un precio sugerido en formato físico de $9.999), Sackboy: A Big Adventure (a un precio sugerido en formato físico de $8.999), y Astro’s Playroom (gratis con la consola).

Los usuarios de PS5 podrán disfrutar de más de 30 nuevos juegos esta Navidad, incluidos los esperadísimos juegos de los editores asociados de SIE, como Call of Duty®: Black Ops Cold War (Activision), Fortnite (Epic Games), FIFA 21 (EA), NBA 2K21 (2K), Godfall (Gearbox Publishing), Watch Dogs®: Legion, Assassin’s Creed® Valhalla (Ubisoft) y muchos más. Además, nuevos títulos de desarrolladores independientes, como Bugsnax (Young Horses) y The Pathless (Giant Squid/Annapurna Interactive) serán prueba de la gran variedad de contenido que llegará a la PS5.

El joystick DualSense de PlayStation 5. (Foto: DPA)

A partir de su lanzamiento en diciembre, los miembros de PlayStation Plus podrán disfrutar de una recomendada selección de 20 juegos de PlayStation®4 que definieron una generación gracias a PlayStation Plus Collection**, disponibles para descargar y jugar en PlayStation 5. PlayStation Plus Collection incluye juegos aclamados por la crítica, como Batman™: Arkham Knight, Bloodborne, Call of Duty®: Black Ops III - Zombies Chronicle Edition, Fallout® 4, God of War, Monster Hunter: World™, Final Fantasy®XV, Resident Evil®7 Biohazard, Persona 5, The Last of Us Remastered, Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón y muchos más.

Un espacio para el entretenimiento multimedia

Además de las increíbles experiencias de juego, la PlayStation 5 ofrece una gran variedad de posibilidades de entretenimiento, con una selección de algunos de los servicios de streaming más populares disponibles desde el lanzamiento, como Amazon Prime Video, Apple TV+, Disney+, Hulu, Netflix, Peacock, Spotify, Twitch, YouTube y muchos más. Para que sea fácil alternar entre los juegos y las películas o los programas de televisión, la PlayStation 5 tendrá un espacio dedicado en exclusiva al entretenimiento multimedia.