PlayStation Showcase, evento de 40 minutos organizado por Sony, fue hecho para spoilear todo lo que se viene y generar más ansiedad en los fanáticos. La Playstation 5 arriba en 2022 y para elevar las expectativas, dicho evento adelantó todos los juegos que se vienen: Spider-Man 2, Star Wars KOTOR, Wolverine, God of War: Ragnarok y más personajes icónicos del mundo cinematográfico.

También anunció los títulos disponibles para la Playstation 4, que nada tienen que envidiarle a los nuevos de la 5. Pero como es sabido, Sony siempre apuesta a más y la promesa de la nueva versión de este artefacto que se puso a los consumidores en el bolsillo ya está muy elevada.

A continuación, los juegos que se avecinan en la Playstation 5 que arriba en 2022. Preparate para sumergirte en el universo de Marvel como nunca antes.

Star Wars: Knights of the old Republic Remake

Uno de los juegos más aclamados de Star Wars regresará para PlayStation 5 y PC en una remake que aún no tiene fecha de lanzamiento. El evento abrió con un pequeño trailer de gran impacto, donde los fanáticos ya deliraron. Es que la apertura no podía presentarse de otra manera que no sea con el anuncio de que esta saga histórica arribará a la plataforma. Allí se vio a Revan, la protagonista, con un sable láser rojo que hizo gritar a más de uno que estaba viendo el stream por los canales de Youtube de Play. Aspyr (creadores de varios juegos de Star Wars) y Sony, junto a LucasFilm Games, desarrollan este RPG que tantos fanáticos pedían que regrese.

Project Eve

Un juego de acción en tercera persona. En un futuro no tan cercano, los humanos fueron expulsados de La Tierra por los alienígenas “NA:tives”. El juego consta de ponerse en la piel de Eve e infiltrarse para recuperar el planeta perdido mediante combates intensos, que incluyen ataques, defensas, bloqueos y evasión. Llegará para PS4 y PS5, pero aún sin fecha confirmada.

.

Wolverine

La gran sorpresa donde en un teaser de un minuto vimos a Logan (sin mostrar la cara), sentado en la barra de un bar repleto de heridos que lo rodean. De pronto, un atacante con un cuchillo se le asoma por detrás, y nuestro querido Wolverine solamente acciona sus garras para ir al fundido a negro y revelar el título del juego: Marvel’s Wolverine.

Spider-Man 2

En un trailer de mucha acción pudimos ver a Peter Parker y a Miles Morales luchar con espectaculares trajes contra varios enemigos. Aún no es sabido si será con multiplayer, si podremos o no manejar a Venom (antihéroe favorito de los seguidores de Marvel, cuya voz se escuchó en el trailer) pero lo que si se sabe es que esta fue una de las grandes sorpresas del año en lo que a videojuegos refiere.

God Of War: Ragnarok

La coronación de la noche fue finalmente ver a Kratos y a un Atreus adolescente en lo que será la secuela del God Of War de 2018 de Santa Monica Studios. Ragnarok llegará, aún sin fecha, para PS4 y PS5, y busca explorar la cultura nórdica.

Otros

También se vió un adelanto de la experiencia interactiva de RadioHead, el ya filtrado remaster de Alan Wake y nuevas imágenes del GhostWire Tokio, que reúne acción con el folklore del terror japonés.

Además, pudimos conocer más en detalle el juego de los creadores de Borderlands, Tiny Tina Wonderland, y un poco más del inminente Deathloop, de Bethesda y exclusivo para PS5.