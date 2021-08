Nada peor para el consumidor de Netflix que el contenido borroso, o la tardanza en cargar. Ante la irritación por el momento lo primero que sale es apagar la aplicación y hacer zapping en la televisión. Pero la realidad es que la eficiente plataforma tiene una solución para todo, y mucho más si se trata de preservar a sus adherentes. ¿Por qué Netflix se traba, se ve mal o borroso? Acá vas a tener la respuesta.

Hasta las grandes plataformas presentan esta clase de errores, como por ejemplo cuando Disney Plus no funciona. Incluso, también se presenta el caso de HBO, cuando el servicio no está disponible, o lo mismo con Flow. No todo es color de rosa en el nuevo mundo streaming, y si bien la tecnología avanza, pueden haber desperfectos. Pero todo es cuestión de paciencia.

En primer lugar es importante saber porqué a veces se ven borrosos los contenidos. Aquí es cuando el usuario empieza a apretar todos los botones y mover todas las opciones posibles, pero es totalmente en vano. Podemos echarla la culpa a la aplicación, pero en verdad quien la tiene es el mismo usuario.

¿Por qué Netflix se traba, se ve mal o borroso?

El ancho de banda de tu internet, que básicamente no está entrando la cantidad necesaria de datos para tener una buena reproducción. Por eso siempre es necesario hacer un test de velocidad WiFi para comprobar esto, antes de disparar botones y apretar cualquier cantidad de opciones. Siempre que el contenido tarde en cargar es debido a fallas de tu red de Internet.

Tener el plan de Netflix básico, que no permite la reproducción de contenido en full HD. Pero si cuentas con dicha opción, debes realizar un test de velocidad en tu computador para que puedas observar tu internet. Para el full HD es necesario poseer por lo menos un internet con 5 MB de descarga. En el caso de que hagas el test de velocidad de internet y tengas una descarga menor a los 5 MB, puedes realizar un reinicio del router, apagándolo y encendiéndolo nuevamente. Si tu servicio de descarga al reiniciar el router permanece por debajo de los 5 MB es recomendable que contactes a tu operador para chequear lo que está sucediendo.

Otros motivos

Muchos dispositivos conectados a la misma red de WiFi y todos utilizando internet. Mucho más si están realizando una descarga que puede abarcar todo el ancho de banda de la red de internet, por ende, será dificultoso que la imagen no sea va pixelada.

Tu compañía de internet en mantenimiento. Esto ocasiona que no pueda recibir los megas totales contratados.

Recomendaciones

Contratar un servicio de 10 megas o mayor a este si lo hay disponible, para que tengas una mejor experiencia a la hora de disfrutar de Netflix.

Si son muchos dispositivos los que utilizan el internet en su hogar o en cualquier lugar en donde quiera ver Netflix, entonces es mejor que el servicio de 20 MB o más.

