El Samsung Galaxy S21 FE tenía como fecha de lanzamiento el mes de agosto, pero en las últimas horas surgieron especulaciones al respecto sobre si podría demorarse e incluso ser cancelada, según señalaron desde ETNews.

Estas especulaciones comenzaron cuando en sus redes sociales la empresa Electronic Times de Corea del Sur publicó que Samsung suspendió la producción de la versión económica del Samsung S21.

.

Una de las razones es la crisis en torno a la escasez de chips a nivel mundial, lo cual impactó en la programación de la fabricación del dispositivo móvil. Aunque la empresa surcoreana aseguró que todavía no tomaron una decisión en cuanto a la "suspensión del Galaxy S21 FE".

La escasez de este componente electrónico ha provocado un incremento de precios en los insumos y ha afectado en el lanzamiento de cientos de productos.

.

"Aunque no podemos discutir los detalles de un producto no lanzado, no se ha determinado nada con respecto a la supuesta suspensión de la producción", afirmó la empresa a Bloomberg.

Hasta el momento se desconoce si la suspensión es temporal o sólo un retraso en la fecha de lanzamiento. Si todo marcha bien, el Galaxy S21 Fan Edition será el próximo dispositivo de gama media - alta de Samsung.

.

Este nuevo celular llegaría con un procesador Qualcomm Snapdragon 888, una pantalla de 120 Hz y una triple cámara de 12 megapíxeles. Comparte caracteristicas similares con el Galaxy S21, pero tendrá un precio más económico.