A partir del 1 de noviembre, WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea líder a nivel mundial, dejará de estar disponible en algunos modelos de celulares de las marcas Samsung, iPhone, Motorola, Huawei, Xiaomi y LG, entre otros. Son varios los dispositivos del sistema operativo de iOS de iPhone y los que utilizan Android, que ya no podrán usar el servicio de mensajería.

La aplicación ya no estará disponible en smartphones que usen Android 4.04 o anteriores. Por su parte, los celulares que usan iOS (los de la empresa de la manzanita) deberán contar con una versión superior a la de iOS 9.

WhatsApp brinda soporte y actualización de seguridad a los siguientes dispositivos:

Android con sistema operativo 4.1 y posterior

iPhone con iOS 10 y posterior

Ka iOS 2.5.0 y más reciente, incluidos JioPhone y JioPhone 2

Según el sitio especializado en WhatsApp, WA Beta Info, los desarrolladores de la aplicación de mensajería instantánea siempre “prefieren admitir las últimas actualizaciones del sistema operativo”. Así, WhatsApp dejará de estar disponible para los celulares que utilicen esos softwares obsoletos porque en sus actualizaciones renueva su sistema de soporte y seguridad (que incluye la garantía de encriptación de mensajes de usuario a usuario); luego de que esos dispositivos quedaran huérfanos de soporte de seguridad, la compañía ya no puede continuar ofreciéndoles el servicio.

.

La empresa, perteneciente a Facebook, ve cuántos usuarios hay utilizando las versiones obsoletas y confirma su decisión de actualizar el software (para dar mayor seguridad a los usuarios). La consecuencia es que esos celulares se quedarán sin soporte y, por lo tanto, si servicio.

En el sitio oficial de WhatsApp aseguraron que su empresa no restringe “de forma explícita el uso de dispositivos liberados o desbloqueados”, pero que “debido a los cambios en la funcionalidad del dispositivo causados por estas modificaciones”, no podrán “ofrecer soporte si el dispositivo tiene una versión modificada del sistema operativo”.

¿Qué se puede hacer para seguir usando WhatsApp en celulares con versiones viejas de Android e iOS?

Desafortunadamente, ya no será posible actualizar WhatsApp después del 1 de noviembre de 2021. Lo único que queda por hacer para que el usuario continúe utilizando la aplicación es cambiar a un nuevo modelo de celular Android (en una versión compatible mayor o igual a Android 4.1) y, en el caso de iPhone, un modelo con sistema operativo superior o igual a iOS 10.

.

En el caso de utilizar un Jailbraek en iOS, para modificar el sistema operativo y así poder descargar palicaciones y extensiones no disponibles en la Apple Store, WhatsApp aclara que no restringe “explícitamente el uso de dispositivos desbloqueados o con Jailbreak”, pero “debido a que estas modificaciones pueden afectar la funcionalidad de su dispositivo” la empresa no podrá “brindar soporte para dispositivos que usan versiones modificadas del sistema operativo del iPhone”.

En tanto, lo único que podemos hacer es salvar el chat de WhatsApp. Si el modelo de tu celular es antiguo, asegurate de hacer una copia de seguridad de tu historial de chat. Además, WhatsApp permitirá realizar una migración del historial de chat de Android a iOS, mediante una actualización futura.