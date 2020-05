Científicos de Australia calificaron a los smartphones como un "caballo de Troya" para los humanos en cuanto a la introducción del coronavirus al organismo. Por este motivo, remarcaron la importancia de llevar a cabo descontaminaciones periódicas, en contramano con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La investigación dirigida por el genetista Lotti Tajouri, de la Universidad Bond en Australia, revisó 56 estudios de 24 países y analizó las diferentes cepas que "acechan" en las pantallas. De esta forma, los científicos descubrieron que los aparatos albergan una amplia gama de microorganismos, incluidos varios con resistencia a los antibióticos. El estudio fue publicado en la revista Travel Medicine and Infectious Diseases.

"Podés lavarte las manos tantas veces como quieras y debas, pero si tocás un teléfono contaminado, te estás contaminando de nuevo", resaltó Tajouri.

Según indicó la universidad, la limpieza y desinfección de móviles no es una práctica común ya que el 72% de los usuarios indican que nunca se tomaron el trabajo de sanearlos.

Según Tajouri, los teléfonos son un caldo de cultivo ideal para los microbios. "Tienen control de temperatura, los guardamos en nuestros bolsillos, somos adictos a ellos. Hablamos con ellos y depositamos gotas que pueden estar llenas de virus, bacterias, lo que sea. Comemos con ellos, por lo que le damos nutrientes a los microorganismos. Y nadie, absolutamente nadie, lava o descontamina su teléfono", advirtió.

"Los teléfonos móviles tienen una alta frecuencia de uso, a menudo están en contacto con manos y caras, mientras están en funcionamiento; pueden calentarse a temperaturas que favorecen la supervivencia y posiblemente el crecimiento de microorganismos", destacaron especialistas en el estudio. Por distintas circunstancias, las personas tocan sus dispositivos unas 5.000 veces al día, lo que en promedio, da un uso continuo de unas tres horas diarias.

No obstante, la OMS mantiene otra posición al respecto. Según un informe que difundió el sábado pasado, no está comprobado si el virus de la Covid-19 puede permanecer en objetos. Es que si bien hay distintos estudios conocidos como los de las universidades de California, Los Angeles y Princeton, ese vidrio, plástico, cartón o acero que consideran estuvieron en un laboratorio y no en las condiciones habituales del mundo real.