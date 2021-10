El pasado lunes Facebook sufrió una caída mundial que afectó a todos sus servicios, como WhatsApp e Instagram, por siete horas. Durante ese periodo de tiempo, millones de personas acudieron a diferentes alternativas, por ejemplo Telegram, pero mientras tanto también ingresaban a la app para chequear si había vuelto.

Mark Zuckerberg aseguró que la interrupción de las redes y servicios de mensajería fueron causados por un cambio de configuración defectuoso de sus servidores. “Lamento la interrupción: sé lo mucho que confías en nuestros servicios para mantenerte conectado con las personas que te importan”, escribió en su cuenta de Facebook.

No obstante, no está asegurado que algo similar no vuelva a ocurrir en el futuro. Pero debés saber que no necesitás estar revisando minuto a minuto si la conectividad volvió, ya que existe un sitio web se actualiza de manera automática.

Su nombre es Downdetector y esta página te notificará en caso de que haya otra gran caída de redes sociales y cuándo se establezcan nuevamente.

¿Qué es Downdetector?

Downdetector es un sitio que se especializa en recopilar reportes de servicios caídos o algunas fallas en plataformas de mensajería y redes sociales, a partir de la colaboración de sus usuarios.

La compañía fue fundada en abril de 2012 por Sander van de Graaf y Tom Sanders y en 2018 fue adquirida por Ookla, una popular aplicación de prueba de velocidad que ayuda a los usuarios a medir la velocidad de Internet en sus dispositivos. . Según consignó Bloomberg, a sus creadores se les ocurrió la idea a principios de 2012 cuando salían a tomar algo en un bar en Haarlem de Holanda. En aquel entonces, ambos trabajaban en IDG Communications, la organización de medios que publica CIO y Computerworld.

Al parecer, en la redacción a menudo recibía llamadas de lectores informándoles sobre una interrupción en línea en alguna empresa o proveedor de servicios. Fue entonces cuando pensaron en crear un sistema que lo automatizara y les informara sobre las interrupciones directamente.

En su tercer año se habían expandido a 21 países y, en 2018, Ookla los compró por un monto no revelado. Sanders se unió a Ookla y se convirtió en director de producto hasta su salida en 2020, mientras que De Graaf continúa trabajando como arquitecto principal de soluciones.

¿Cómo funciona Downdetector?

Este sitio brinda un punto de encuentro para que usuarios de internet reporten fallas que experimentan en sus redes sociales, lo que permite hacer diagnósticos regionales que concluyan si dichas irregularidades son generalizadas. Desde su creación no pararon de crecer, y ya tiene presencia en más de 30 países.

Al ingresar al sitio, podés elegir el sitio o app que querés consultar. Por ejemplo, en WhatsApp los problemas más comunicados son: 43% Envío de mensajes, 29% Iniciar sesión y 29% Conexión de servidor.

Además, indica las fechas cuando se produjeron fallas masivas en el servicio. En el caso de la plataforma de mensajería instantánea, las últimas fueron el 4 de octubre y el 7 de agosto.

La web recopila informes de cientos de servicios y apps. Entre el extenso listado se destacan: Instagram, Netflix,Flow, Facebook, Spotify,Telecentro, Movistar, Claro, Google, Mercado Libre, Twitter y Youtube, entre otros.