Novedades

En plena era digital, es común ver cómo cada vez más padres comparten las fotografías de sus hijos en redes sociales.Algunos hasta crean perfiles propios de los menores que van alimentando casi a diario. Este fenómeno se conoce como “sharenting”, un término formado por la combinación de dos palabras inglesas: share (compartir) y parenting (criar), y que se refiere a la práctica de algunos padres a la hora de compartir fotos, videos o información de sus hijos en estas plataformas digitales.Este hábito, lejos de pasar inadvertido, quedó en el centro de las críticas porque se considera que padres pueden caer en la sobreexposición de los menores. En diciembre del año pasado, la Justicia italiana dio la razón a un joven de 16 años que denunció a su madre por publicar de forma compulsiva y sistemática fotografías de él en sus redes.La mujer fue condenada a pagarle a su hijo 10.000 euros y le obligaran a borrar de forma inmediata todo el registro fotográfico que había publicado. Cabe destacar que este caso no es aislado, ya que una investigación realizada en el 2015 por la consultora Nominet determinó que sólo en Reino Unido cada año los padres publicaban doscientas fotos de sus hijos menores de cinco años.El estudio también alertaba que el 20 por ciento de ellos nunca se había preocupado por la configuración de privacidad de sus redes sociales. En Colombia, de acuerdo con el Centro Cibernético de la Policía Nacional, entre 2012 y 2017 se reportaron 39.417 casos de delitos informáticos, de los cuales el 72 por ciento correspondió a víctimas entre los 9 y los 12 años.“Los padres deben ser los primeros en promover el uso responsable de Internet y en cuidar a sus hijos de tener una exposición inadecuada en las diversas redes sociales”, sostuvo, director del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia.En este sentido, profesionales aconsejan una de serie pautas con el objetivo de ayudar a los padres a realizar un mejor tratamiento de la información que publican y comparten de sus hijos, muchas veces con desconocidos, y que no acabe en manos inapropiadas. Los progenitores o tutores legales del menor deben tener presente la intimidad de los menores.Sus hijos pueden no querer en ese momento o en un futuro que otras personas visualicen estos registros de sus vidas, que aunque no necesariamente impliquen algo negativo, pertenecen al ámbito privado de la familia. Por otra parte, la publicación de instantáneas de menores con poca ropa pueden pasar de ser consideradas como momentos peculiares en el círculo familiar a ser empleadas por desconocidos en redes de intercambio de pornografía infantil.Estos son unos pocos consejos que pueden marcar una gran diferencia a la hora de publicar contenido de menores en las redes sociales, las cuales hoy día son muy cuestionadas.WhatsApp está trabajando en una nueva herramienta para combatir la difusión de noticias falsas a través de la web. La función se llama “Detención de links sospechosos” y, tal como indica su nombre, se encarga de identificar cualquier enlace que podría redirigir a sitios falsos o que fueron creados con el fin de orquestar engaños o robar datos personales vía una red sospechosa. La herramienta detectará automáticamente los mensajes que llegan con enlaces y los escaneará para identificar si hay algo referido a virus o datos encriptados ocultos. En caso de que se identifique algo sospechoso, entonces se marcará el mensaje con un cartel rojo.Una empresa en China asegura haber desarrollado un rifle de asalto láser que puede disparar a un objetivo desde casi un kilómetro de distancia y producir quemaduras que podrían llevar a la muerte. El ZKZM500, es un arma que, pese a ser calificada como “no letal”, produce un rayo de energía invisible que puede atravesar objetos y causar la “carbonización instantánea” de la piel y los tejidos humanos. El armal, de calibre 15 milímetros, pesa tres kilos, casi lo mismo que un tradicional fusil de asalto AK-47, tiene un alcance de 800 metros y podría montarse en vehículos, buques y aeronaves.El ingeniero español Iván Miranda creó un robot que es capaz de imprimir mensajes sobre la arena. Esta impresora utiliza técnicas tomadas de las impresoras clásicas de matriz de puntos, populares entre los años 80 y 90. La máquina utiliza cabezales de impresión que se desplazan de adelante hacia atrás entre conjuntos de ruedas que giran lentamente la impresora por la línea de playa. A medida que el cabezal de impresión se mueve, una herramienta de grabado baja y sube para tallar la línea en la arena y así formar mensajes.La nueva línea de teléfonos iPhone de Apple, prevista para el tercer trimestre de este año, podrá tener nuevas opciones de color y pantallas más grandes, de acuerdo al reporte presentado por Ming Chi Kuo, el analista que suele anticipar muchos de los lanzamientos de Apple. Según Kuo, el próximo iPhone X tendrá una pantalla OLED de 6,5 pulgadas en su modelo Plus, será dual SIM y tendrá un precio de 1000 dólares. En su diseño, el smartphone estrella de Apple estará disponible en blanco y negro, y sumará una tercera opción inédita en dorado. A su vez, espera que la primera generación del iPhone X estarán disponibles en gris y blanco, y sumarán las opciones azul, rojo y naranja, colores inéditos en la historia del ya clásico iPhone de Apple.