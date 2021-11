A quién no le pasó quedarse sin saldo entre viaje y viaje, y no tener un lugar cercano dónde cargar la SUBE o no tener efectivo para hacerlo y carecer de una aplicación bancaría o una billetera virtual. A pesar de que esas sean las alternativas más conocidas para recargar, existen otras poco conocidas que salvan a más de un usuario que utiliza en transporte públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en otras ciudades del país.

Las opciones más frecuentes son cargar el saldo en las estaciones de tren o usando las aplicaciones bancarias, pero estas requieren pasar la tarjeta por una terminal de autoservicio para acreditar la recarga. De todas maneras, hay otras alternativas para hacerlo directamente desde el celular sin depender de otros intermediarios y en momentos cruciales en los que los usuarios no tienen tiempo que perder.

¿Cómo puedo cargar la SUBE desde mi celular?

Este tipo de recargas no representa ningún costo adicional para los pasajeros, pero sí deben contar con un dispositivo móvil con la tecnología requerida para interactuar con la SUBE y deberán instalar la aplicación requerida para acreditar el saldo correspondiente.

Antes que nada existe una opción para cargar la SUBE desde la computadora o el celular sin tener que utilizar efectivo. En primer lugar se pueda ingresar de la página web o aplicación del banco en la que los usuarios tengan su caja de ahorro (o cobran su sueldo) o utilizando otras alternativas como Mercado Pago, Ualá, Todo Pago, Valepei o NaranjaX.

En la aplicación correspondiente se deberá cargar los datos de la tarjeta correctamente e indicar el monto de la recarga que inicia en 60 pesos. Este deberá ser acreditado, ya sea en una terminal de autoservicio como se mencionó líneas más aribas o con el propio celular mediante el uso de dos aplicaciones.

¿Cuáles son las dos aplicaciones para cargar la SUBE con el celular?

1. Carga SUBE beta

Podrán acceder a ella los usuarios que tengan en su smartphone la tecnología NFC (traducida como Comunicación de Campo Cercano) y un sistema operativo Android 4.3 o superior a este. Se podrá acceder desde Google Play Store.

Para cargar el saldo se deberá activar el modo NFC del dispositivo móvil, se encuentra en el mismo menú despegable donde está la opción de WIFI o desde la "Ajustes". El smatphone debe estar conectado a Internet, al abrir la app se deberá ingresar a "Acreditar cargas", apoyar en la parte de atrás la sube y esperar unos segundos hasta que la aplicación confirme que se acredito la recarga y muestre el nuevo saldo.

2. Conexión Móvil SUBE

Esta aplicación podrá ser utilizada por quienes no tienen una dispositivo móvil con tecnología NFC compatible. Sin embargo, para utilizarlo será necesario conectar un aparato externo al smartphone, tablet pc mediante un cable USB. Para esto deberán contar con un sistema operativo Android 4.4.1 o superior. Con ete método se pueden cargar hasta 10 tarjetas SUBE.

El aparato puede adquirise desde la web https://conexionmovilsube.com.ar/ y su valor es de $3020 y se envía a domicilio. Para acreditar el saldo con esta segunda aplicación se deberá hacer lo siguiente: