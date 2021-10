Samsung marcó un antes y después con el lanzamiento de The Wall, su pantalla de mayor tamaño que ofrece la tecnología de visualización más avanzada del mercado. El producto fue presentado al mundo el año pasado, pero ahora la compañía anunció su llegada a la Argentina.

Este equipo de 146 pulgadas tiene la capacidad de aumentar su tamaño hasta las 600 gracias a su característica modular sin bisel, lo que la convierte en un panel versátil y fácil de ajustarse a las necesidades de cada persona o empresa.

“La tecnología Micro LED es un hito en calidad de imagen que da un gran salto en materia de innovación. The Wall ha fascinado a diferentes consumidores a lo largo de todo el mundo por su carácter disruptivo, su tamaño adaptable de 146” y su flexibilidad para incorporarse tanto a los hogares como al mundo de los negocios. Este avance tecnológico marca el camino del futuro de los TVs”, afirmó Diego Puhl, Director de Digital Appliance Business de Samsung Argentina.

.

Este dispositivo ofrece imágenes con resolución 4K y 8,3 millones de pixeles. Además, cuenta con un procesador Quantum Flex con tecnología IA Upscalling para brindarle a los usuarios un nivel de imagen revolucionaria: colores con detalles más vivos, rangos increíbles de negro con contrastes infinitos y un nivel de luminosidad muy superior.

La ingeniería que presenta la tecnología MicroLED se basa en pequeños dispositivos LED que se utilizan para crear píxeles de color sin la necesidad de tener un mecanismo de iluminación en la parte trasera del panel. Es decir, son LED físicamente mucho más pequeños que los convencionales y que producen luz por sí mismos.

.

¿Cuánto costará la pantalla "The Wall" de Samsung?

The Wall es la nueva tecnología de visualización que ofrece una experiencia verdaderamente exclusiva. Sus imágenes y diseño son inigualables y, la construcción a medida le da una ventaja a cualquier espacio. Hecha para impresionar y desarrollada con inteligencia, la combinación perfecta.

La unificación de una base completamente negra junto a la tecnología Black Seal, ofrecen niveles de negro para un contraste incomparable y detalles naturales. Además, esta tecnología también protege la pantalla del impacto y el polvo.

La capacidad intuitiva de ajuste de resolución ofrece una vista real en cualquier tamaño hasta 8K, para una experiencia verdaderamente inmersiva.

.

¿Cuál su tamaño y cuánto pesa? Las dimensiones del equipo son: 806.4 x 453.6 x 29.9 mm (ancho X alto X profundidad) y pesa 11.5 kg

The Wall fue pensada y dirigida sobre todo a entornos empresariales y comercios, por lo que no es una televisión para uso doméstico, aunque no sería la primera vez que un dispositivo se pone de moda en un ámbito diferente al que fue concebido.

.

Su tamaño, tecnología y opciones son de lo mejor hay en el mercado actualmente. Y de hecho, ni siquiera tiene un precio a la venta público, sino que hay que contactar con Samsung.

Para tener una idea, el modelo QN800A Neo QLED 8K de 85 pulgadas se consigue en Mercado Libre por un poco menos de 2 millones de pesos.