WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más famosa del mundo, tiene centenares de trucos ocultos que muchos de sus dos mil millones de usuarios y usuarias todavía no conocen. En esta oportunidad, aprenderás una herramienta para descubrir si alguien decidió borrarte de su celular: revela quién ha eliminado conversaciones y cuáles eran.

La función de eliminar tanto mensajes como conversaciones completas es muy recurrente para los usuarios que no quieren ocupar memoria en su celular o tan solo prefieren no mantener esa información al alcance de la mano. Por eso, la aplicación de Meta brinda diferentes herramientas para deshacerse de los chats sin que el otro se entere.

No obstante, al contrario de lo que se piensa, todavía existen maneras de corroborar si la persona con la que conversas prefiere que ese chat no permanezca abierto en su dispositivo. No solo eso, también sirve para revelar con quién ha hablado tu contacto, ya que a través de este atajo podrán conocer cuáles otras conversaciones tampoco superaron el proceso de filtro y fueron eliminadas.

Este simple truco se encuentra disponible tanto en el sistema operativo Android como iOS, donde solo deberá asegurarse haber compartido contenido multimedia con el usuario en cuestión, en sus pasadas conversaciones. ¡Seguí el simple tutorial!





Cómo saber si borraron tu conversación

WhatsApp es una plataforma ideal para intercambiar mensajes, fotos, videos, notas de voz y entre otros formatos que potenciarán la cercanía y la conversación con los usuarios. Justamente, esta es una condición necesaria para descubrir si tu chat fue borrado, dado que es en la aplicación donde queda el registro de este contenido recibido.

Si la intriga te pudo más y querés saber si una pareja, amigo o familiar ha eliminado tu conversación desde la aplicación, esta herramienta te resolverá todas las dudas. Además, si por algún motivo se eliminaron los mensajes tu celular o se restauró la copia de seguridad, ahora tendrás otra manera de recuperar los mensajes o fotografías enviadas que te gustarían conservar.

Vale destacar que, para hacerlo, debe contar con el consentimiento de la otra persona, ya que se realiza desde su propio dispositivo móvil. Una vez se tiene el smartphone de ese usuario en la mano, lo primero que se debe hacer es comprobar que tenga la última versión de WhatsApp instalada e ingresar a la app.

Ahora siga los siguientes pasos: