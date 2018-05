Podría llegar en abril de 2019.

Después de tantos ruegos, el emoji del mate fue preseleccionado por la organización internacional Consorcio Unicode y podría estar en las aplicaciones en abril de 2019.

La organización que se encarga, entre otras cosas, a la evaluación de emojis aprobó que la imagen que representa a la infusión sea finalista a la nueva ronda de símbolos que se agregarán a los que ya existen.

Así sería el nuevo emoji:

La propuesta realizada a fines de marzo último por los argentinos Santiago Nasra, Florencia Coelho, Emiliano Panelli, Daniela Guini y Martín Zalucki, recibió un gran apoyo en las redes sociales. En Twitter, los usuarios luchan por la causa con el hashtag: #ElEmojiDelMate.

Los chicos que realizaron la propuesta contaron que analizaron varias ideas, entre ellas, el emoji de la empanada, el choripan y el asado. Sin embargo, el mate fue elegido porque "cumplía con todos los requisitos iniciales: que no haya uno parecido, que no sea una moda temporal y que no sea agresivo", entre otras condiciones.