El resumen de lo que más escuchaste en el año ya está listo en tu cuenta de Spotify. Mediante una serie de "historias" coloridas y dinámicas, que incluyen fragmentos de canciones, cifras y cuestionarios, la aplicación te invita a descubrir con qué artistas te encariñaste más este 2021, cuál fue tu género musical preferido, entre muchos otros interesantes datos.

Nooormal que te importe más tu resumen del año que preparar esos exámenes.



Comentá “Lo mejor de #Mi2021EnSpotify es…” y canchereá tus resultados ��https://t.co/cOCIi4ugEl pic.twitter.com/xsTSqcikXp — Spotify Argentina (@SpotifyARG) December 1, 2021

Spotify Wrapped no solo recopila la información de tus gustos musicales desde enero hasta diciembre, sino que también analiza tu estado de ánimo y te invita a recordar las canciones que te acompañaron en los momentos más importantes de tu año. Porque no importa que este 2021 no haya sido el que esperabas, siempre y cuando hayas sabido musicalizarlo como más te guste.

Descubrí más sobre tus gustos musicales.

¿Cómo ver mi " Spotify Wrapped 2021"?

La compañía dispone de varias alternativas para acceder a este contenido. Una de ellas es a través de este enlace, pero también se puede acceder a este resumen siempre que queramos a través de cualquier dispositivo.

Spotify se encarga de avisar por e-mail y por la propia aplicación a través de una notificación cuando el resumen está listo para reproducirse. En caso de que estés en la app de tu dispositivo móvil, bastará con ir a la sección de 'Qué has estado escuchando en 2021', el cual aparece en el menú de 'Explorar todo' de la propia plataforma, en la pestaña central de la parte inferior, 'Buscar'.

En el menú inicial de la aplicación para celular, encontrarás al principio de todo el resumen musical.

¿Qué contiene Spotify Wrapped?

A través de este resumen tendrás acceso a todo lo que escuchaste en el 2021desde tu perfil, sin importar la plataforma desde la que empezaste a reproducir el contenido.

En tanto, Spotify Wrapped ofrece información detallada que sin dudas te provocará interés y nostalgia, como:

La cantidad de artistas conocidos este año.

Los géneros que más hemos escuchado en 2021.

Las canciones que más hemos reproducido por la plataforma.

Los podcasts que hemos escuchado en la plataforma.

Conocé qué bandas, artistas y podcast te entusiasmaron a lo largo del 2021.

Cabe señalar que los resumenes de Spotify son de los favoritos por los usuarios porque les permite conocer más sobre sí mismos, e incluso explorar aspectos de sus gustos y estados anímicos que tal vez desconocían. Con datos cada vez más elaborados y precisos, como la cantidad de reproducciones que le diste a un álbum musical, o si escuchaste una canción popular antes de que llegara a las 50.0000 reproducciones, el Wrapped de Spotify se convirtió en todo un fenómeno.

Por otra parte, la aplicación permite compartir y comparar con tus seres queridos los 'resultados' de tu resumen musical con coloridas plantillas para tus estados de Twitter o para las historias de Instagram. Si decidimos hacerlo en esta última, la plataforma nos generará varios formatos para compartir con nuestros seguidores. Podemos escoger el que más nos guste.

Quiénes la rompieron en Spotify este 2021: los artistas más escuchados

De acuerdo con los informes anuales que realiza la compañía sueca de reproducción de música por streaming, Bad Bunny tiene el honor de portar la corona una vez más. El rapero puertorriqueño recibió el título de artista más reproducido en la plataforma en todo el mundo.El primer puesto se lo lleva tras cosechar más de 9.1 mil millones de visitas en Spotify.

El autor de "El último tour del mundo" se coronó como el artista más escuchado de Spotify.

En tanto, en el segundo lugar se encuentra la cantante estadounidense Taylor Swift, autora de la flamante "Taylor's Version" de Red, la regrabación de su cuarto álbum de estudio, con nuevas canciones y una versión extendida de 10 minutos de su controvertida canción All too well. Pero los elogios no terminan allí: su último álbum se convirtió en el más reproducido en Spotify, y ella en la cantante que más reproducciones tuvo en un día en la historia de la plataforma.

La banda coreana de K-pop BTS se llevó el tercer puesto de los más reproducidos en la aplicación de la compañía suiza. Mientras que el ranking se completa con los artistas norteamericanos Drake y Justin Bieber.