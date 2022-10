Hay de diversos diseños, colores y tamaños, pero es sabido que el tatuaje es un arte milenario tan antiguo como el hombre moderno, y con esto no se habla de los hipsters, que se encargaron de ponerlos de moda en occidente durante las últimas décadas, sino a los antepasados del ser humano que vivieron hace más de cinco mil años antes de la era común.

Pero lo que sí se puede confirmar es que la forma de hacerlo fue cambiando mucho desde sus orígenes hasta llegar a las máquinas de tatuar modernas. Sin embargo, la evolución sigue y científicos del Instituto de Tecnología de Georgia crearon el dispositivo que podría revolucionar el mundo del tatuaje para siempre.

Tatuajes hay de muchos tipos y en muchas zonas del cuerpo: pequeños, bonitos y discretos; de estilo kawaii; en la muñeca... pero todos tienen algo en común y es que se han hecho con tinta y aguja. Es que el tradicional miedo al dolor del procedimiento echa para atrás a muchas personas a la hora de dar el paso y hacerse uno, sin embargo, los tattoos indoloros son viables y, de hecho, ya existen entre nosotros.

Un nuevo método para tatuarse

Es por eso, que los científicos de Georgia Tech (Estados Unidos) consiguieron crear con éxito un parche de tinta que permite tatuar sin agujas ni molestias y de forma fácil y rápida, con lo cual este novedoso método puede recordar a las típicas calcomanías que suelen ponerse los niños, pero funcionan de manera muy diferente.

Cabe destacar, que estos parches se componen de agujas microscópicas que depositan la tinta de forma efectiva pero sin dolor ni sangrado. Estas agujas son más pequeñas que un grano de arena y están hechas de tinta de tatuaje encerrada en una matriz soluble, con lo cual, solamente hay que ponerlas sobre la piel y presionarlas.

El asunto es cada microaguja actúa como un píxel para crear, en su conjunto, una imagen. Además, permite incorporar tintas de varios colores distintos, incluida también la tinta de luz negra, que solo puede verse cuando se ilumina con luz ultravioleta.

Ventajas a saber

Por otra parte, hay para seguir sumando ventajas en esta innovación y es que son low cost y pueden autoadministrarse.

Eso sí, por ahora solo está comprobado que duran, al menos, un período de un año, pero se considera probable que ya sean permanentes. No obstante, que no se lleven todavía las manos a la cabeza los más puristas porque este método no pretende sustituir a la aguja de toda la vida.

El objetivo es, simplemente, ofrecer alternativas para personas (e incluso también las mascotas) que desean un tatuaje indoloro que se pueda administrar fácilmente, ya sea por motivos estéticos o médicos. Sin embargo, los creadores de este nuevo método creen que tendrán millones de adeptos en el mundo y que se animarán, al menos, a realizarse un pequeño tatuaje en el cuerpo pero ya sin ningún tipo de dolor.

Aplicación que ayuda

Para aquellos que quieren tatuarse, pero tienen miedo de que les quede mal, existe una aplicación con la que podrá probarse dibujos virtuales con realidad aumentada para que pueda verlos en directo sin que tenga que sufrir, aunque si le convencen y después quiere verlos en su cuerpo tendrá que dar el paso.

La app Inkhunter proyecta cualquier diseño de tatuaje en cualquier parte de su cuerpo para que pueda ver cómo se verá finalmente. Con el editor de fotos avanzado logrará que parezca real y puede mirar cómo le quedan ciertos tatuajes sin que pase dolor, o comprobando cómo les queda a sus amigos. Puede probar sus propios diseños de la galería de su móvil o elegir alguno que esté en la galería.