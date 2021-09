WhatsApp ya siente a su trono en jaque. Día a día Telegram se encarga de remarcar sus deficiencias y si no las hay, le encontrará el pelo al huevo. Los hermanos Durov, responsables de esta empresa que lucha por plantarse en el mercado, parecen tener el método para tomar la delantera y encontraron el punto débil de su rival. Así fue que se lo hicieron saber en Twitter, donde se tomaron el atrevimiento de hacerle burla con un Gif.

Suede que recientemente, WhatsApp inauguró una nueva función que permite migrar el historial entre Android e iOS, y ahora también desde iOS hacia Smartphones de Samsung, aunque todavía no a otros dispositivos con Android. Telegram les corre con ventaja en este marco, ya que tenían incorporada dicha función hace un buen tiempo. Por ende, cuando la aplicación hegemónica de mensajería instantánea anunció la novedad vía Twitter, no se la dejaron pasar.

.

"Nuevo teléfono, mismos recuerdos.Cambiar su teléfono ya no significa perder su historial de chat. A partir de hoy, puede mover su historial de WhatsApp de iOS a Samsung. Y pronto en todos los dispositivos", decía el tweet de la cuenta oficial de WhatsApp.

El mensaje obtuvo 451 retweets, 246 tweets citados y 2.234 me gusta, lo que es un número bastante razonable de interacciones. El problema es que una de las respuestas provenía de Telegram, y no era precisamente una felicitación.

Se trataba de un Gif con la frase "¿Qué año es?", en inglés. Evidentemente es una alusión a lo tarde que llegó WhatsApp con esta función, en comparación a ellos. Pero lo que menos agradó a los líderes de la empresa no fue la burla, si no la repercusión en los usuarios. Varios de ellos no solo se rieron sino que aprovecharon la ocasión para elogiar a Telegram.

El Gif se hizoviral y ha obtenido muchísimas más interacciones que el mensaje original. Han sido 1.718 retweets, 891 tweets citados, ha superado los 13000 me gusta y las cifras auumentan minuto a minuto.

Telegram avanza en el mercado

Se lanzó en 2013, desde su aparición se ha ganado a sus 1.000 millones de clientes, principalmente bajo la premisa de que en la app se respeta la privacidad de sus usuarios. Con esta cifra, la app del avioncito se unió a un selecto grupo de aplicaciones que consiguieron esa marca. Entre ellos, se encuentran Facebook, Instagram, Spotify, Snapchat, Netflix y por supuesto su nemesis WhatsApp.

Telegram informó a principios de este año que tiene 500 millones de usuarios que usan la app cada mes. De igual forma, en el último trimestre la aplicación se ha visto un incremento, algo que en poco tiempo se verá traducido en nuevos usuarios, según destacó TechCrunch.

Asimismo, se vio esto plasmado cuando Telegram a principios del 2021 recaudó cerca de 1.000 millones de dólares y ahora se le suma el ingreso al mencionado club de elite, en el que aparecen solamente 15 aplicaciones móviles.

Pero si se hace un análisis minusioso enfocado principalmente en la cantidad de usuarios activos al mes (MAU, por sus siglas en inglés), Telegram aún está lejos de las cifras que posee en la actualidad su competidor propiedad de Facebook.