Social Media Day Buenos Aires, evento sobre redes sociales, comunicación y negocios digitales, se realizará el próximo jueves 30 de junio en La Usina del Arte, bajo una modalidad mixta que combina presencialidad y virtualidad. El encuentro contará con cupos limitados para participar de manera presencial y también será transmitido por streaming a todo el país para quienes opten por seguir las charlas en forma remota.

En esta edición, la jornada se centrará en tendencias digitales en Argentina y a nivel internacional, y entre los ejes temáticos, se destacan: redes sociales, Metaverso, NFT’s, criptomarketing, Web3, E-sports, audiencias, transformación digital, influencers, digital commerce, streaming multiplataforma y marketing de contenidos.

Durante el evento, se presentarán casos de éxito locales, habrá un panel de medios integrado por referentes de la industria, y profesionales destacados del ecosistema digital brindarán las últimas novedades en herramientas digitales.

Algunos de los oradores que participarán del encuentro, son: Martín Enriquez, South Cone Agency Partners en Meta. María Sol Beldi, CEO Latam DigitalProserver; Andrea Fontana, CEO en WebAr; Maurice Halfon, Head de Social Media en Infobae; Mariela Mociulsky, Fundadora y CEO de Trendsity y Presidenta de SAIMO; Eric Caamaño, Head of E-commerce & Digital en Avon; Leónidas Rojas, Head of Sales & Partnerships South Latam en Comscore y Presidente de IAB Chile; Gustavo Buchbinder, Presidente de IAB Argentina; Julieta López, Head of Marketing en NaranjaX; María Natali Ruiz Roque, Content Team Leader en NaranjaX; Tomás Balmaceda, Doctor en Filosofía; Marina Saroka, Fundadora de LAMBO y The Web3 Agency; Hernán Sampó, Digital Content, Marketing y Product Director de Paramount Latam; Elea Arias Larroudé, Manager & New Digital Projects Hub Latam Sur; Javier Rodríguez Petersen, Jefe de Redacción de El Cronista; y Clarisa Herrera Lafaille, periodista especializada en tecnología, innovación y nuevas tendencias, entre otros.

Las entradas para asistir al Social Media Day Argentina o para participar bajo la modalidad online, pueden conseguirse en: https://smday.com.ar/buenosaires/. El hashtag del evento en las redes sociales es #SMDayAR .