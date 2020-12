TikTok elaboró un ranking como parte del resumen de fin de año con los 100 videos más virales del 2020. Aunque vale la pena aclarar que las clasificaciones no son del todo 'científicas', puesto que el 'top' de videos virales se basa tanto en las vistas como en el impacto que tuvieron.

El puesto número uno lo ocupó una de las estrellas de la aplicación de origen chino. Se trata de Bella Poarch sincronizando los labios con la canción "M to the B": esta publicación de la joven 'influencer' cuenta con más de 528 millones de vistas, más de 43 millones de 'me gusta' y más de 1,4 millones de comentarios.

El podio lo completan 420doggface208 con su "camino a la fama" gracias a su 'skate' y Caitlin Reilly con su video sobre el "compañero de trabajo que odias durante una reunión en Zoom". Mientras que los videos de las cuentas de la NBA y del actor Wil Smith ocuparon el cuanto y quinto puesto, respectivamente.

Entre tanto, la lista de los mejores creadores de TikTok está liderada por Charli D'Amelio, la persona con más seguidores del mundo en la plataforma. Por su parte, Jason Derulo figura como el principal creador entre las celebridades, seguido de Kylie Jenner y Lizzo.

