No cabe duda que el siglo 21 es característico por el poder de la tecnología y las redes sociales. Hoy en día el ser humano deposita y organiza su vida en el celular, y es impensado el hecho de que alguien no lo tenga. Si bien todos sabemos que es algo indispensable en la vida, no se tiene consciencia del tiempo que pasamos frente a él y cómo día a día se vuelve una adicción.

Un estudio realizado por la compañía HMD Global, que fabrica y comercializa teléfonos celulares bajo la marca Nokia, demostró cuán dependientes somos de el y los números son sorprendentes.

El informe indica con precisión que en promedio, lo agarramos 142 veces al día y pasamos 18 horas y 12 minutos a la semana viendo la pantalla, casi el tiempo necesario para completar el juego Returnal, el flamante exclusivo de PlayStation 5. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando lo tocamos? Muchas más cosas de las que pensamos.

.

El 32 por ciento utiliza su equipo para comprar, el 76 por ciento consulta sus finanzas, el 63 por ciento lo lleva en su rutina de ejercicios y monitorea su actividad física y el 68 por ciento realiza transacciones varias. Sin embargo, existen cinco actividades que todos los usuarios realizan por día. Por orden de relevancia, son:

Internet Navegar por Navegar en redes sociales Escuchar música Jugar Enviar mensajes de texto

El 62,3 por ciento aseguró que el 62% aseguró que tuvo que comprar otro telefono porque disminuyó el rendimiento

Por otra parte, el 87 por ciento de los argentinos sostiene como algo muy relevante que los datos de su celular estén bien protegidos y el 68 por ciento se encuentra preocupado por las estafas a la hora de comprar algún producto. Pero lo más sorprendente del estudio es cada cuánto la gente tiene la necesidad de cambiar el teléfono. Solo el 22% lo conserva por más de 3 años.