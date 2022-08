Según el protocolo de Bitcoin, su suministro no puede superar los 21 millones de monedas. Muchas personas se han preguntado por qué Satoshi Nakamoto eligió este número en particular. Esencialmente, este desarrollador anónimo diseñó Bitcoin en torno al principio de suministro finito. Y esto significa que el mundo solo puede tener un límite superior fijo en la cantidad de bitcoins que puede tener. Para comenzar su viaje comercial, puede unirse a Immediate Edge (Sitio oficial en español) y mejorar sus habilidades.

El creador de Bitcoin fijó este límite superior en 21 millones. Sin embargo, este límite varía considerablemente para otras monedas virtuales, oscilando entre 18,9 millones para XMR y 100 mil millones para TRX y XRP. Algunos expertos argumentan que un suministro limitado es muy beneficioso para Bitcoin.

Teóricamente, un límite de suministro hace que Bitcoin sea escaso, manteniendo su valor constante durante muchos años. En consecuencia, algunas personas llaman oro digital a Bitcoin porque, al igual que el oro físico, solo puede existir en una cierta cantidad. Quizás, esto explique la prisa por comprar Bitcoin en plataformas y almacenarlo en billeteras criptográficas.

El límite del suministro incrementa el valor de Bitcoin

De acuerdo con los conceptos macroeconómicos, limitar la oferta de un bien valioso aumenta su demanda y precio. Los bancos centrales y los gobiernos respaldan las monedas fiduciarias. Sin embargo, estas entidades pueden imprimir más dinero fiduciario a voluntad.

Por otro lado, el suministro de Bitcoin no puede exceder el límite de 21 millones de monedas y no tiene ningún respaldo tradicional. En consecuencia, esto puede aumentar su valor a largo plazo. Algunos inversores perciben este límite máximo como algo positivo porque crea escasez, lo que aumenta el valor de la criptomoneda. Con más inversores aprendiendo sobre esta criptomoneda y viéndola como una inversión razonable, su escasez sigue aumentando.

¿Por qué 21 millones de monedas?

En un documento técnico de 2008, Satoshi reveló que elegir un límite de 21 millones de monedas fue un movimiento inteligente. Los expertos estiman que los mineros generarán el Bitcoin final alrededor de febrero de 2140. Curiosamente, las entidades que poseen una millonésima parte del suministro o 21 millones de bitcoins son millonarias.

Al crear Bitcoin, la oferta monetaria mundial rondaba los 21 billones de dólares. También llamada oferta monetaria M1, esta cifra comprende todo el dinero físico del mundo, incluidos cheques de viajero, monedas, monedas y más. Si Bitcoin se convierte en una moneda global, el valor de cada BTC sería de $1 para comprender la cifra M1. Dado que cada Bitcoin tiene 100 millones de Satoshi, cada uno de ellos tendría un valor de $0.01. La estrecha alineación de estos números, sin duda, no es una coincidencia.

Otra explicación es que los 21 millones permiten que la red garantice un marco de tiempo estándar para la minería de bloques de Bitcoin. Esta cifra también asegura que la recompensa de los mineros siga disminuyendo a medida que se acercan al límite de suministro.

Satoshi estableció parámetros que inevitablemente llevarán a los mineros a producir 21 millones de monedas. El código central de esta criptomoneda ajusta su complejidad de minería para garantizar que cada nuevo bloque tarde alrededor de 10 minutos en extraerse, sin importar el punto de la tasa de hash en la red.

En consecuencia, los mineros deberían generar 210.000 bloques cada cuatro años, después de lo cual el sistema reduce a la mitad la recompensa del bloque. En 2012, el sistema dividió el bloque de BTC en 25 después de que el primer ciclo generara 50 BTC por bloque. Después del halving de 2020, la recompensa por bloque es de 6,25 por bloque BTC. Una extrapolación adicional muestra que la suma de las recompensas por bloque para cada ciclo es equivalente a 100 (50+25+6,25+3,25, etc.). Multiplicar estas cifras por 210.000 bloques da el número máximo de Bitcoins que puede tener el mundo.

Conclusión

El límite de suministro de Bitcoin crea escasez y es un gesto filosófico. Satoshi Nakamoto llegó a ello como resultado de la lógica matemática. Y solo esta misteriosa entidad sabe por qué tenían que ser 21 millones de monedas y no cualquier otra cifra. Sin embargo, este artículo ha discutido posibles explicaciones para elegir esta cifra.