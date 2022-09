WhatsApp es la aplicación de mensajería más popular del mundo, pero su reinado no está asegurado. Además, de las apps competidoras, cada vez surgen nuevos "WhatsApps alternativos", famosos por sus funciones exclusivas. Ese es el caso de WhatsApp Aero 2022, la versión no oficial de la plataforma de Meta que no para de sumar usuarios.

WhatsApp Aero, también conocida como Aero WA, se basa en Fouad Mods. Su proceso de creación inició en 2018 y se lanzó en febrero de 2022.

A diferencia de otras versiones no oficiales, esta se destaca por su interfaz, las funciones, los temas, la privacidad, ya que posee miles de temas, un rendimiento alto y mayor seguridad que otras versiones no autorizadas de WhatsApp.

Aero WA posee una tienda de temas que se conoce como Aero Themes Store. Luego de descargar las deseadas, la pantalla de inicio personalizable te ayuda a diseñar tu página de inicio de la manera que quieras.

WhatsApp Aero tiene altos niveles de personalización.

WhatsApp Aero vs. WhatsApp oficial

Las diferencias entre la app de Meta y esta APK son múltiples. Por ejemplo, al momento de compartir archivos, WhatsApp Aero envía la calidad original de las imágenes y el video: las imágenes se pueden enviar en alta resolución y se pueden enviar más de 10 imágenes a la vez. Los videos se pueden enviar hasta 50 MB a la vez y 100 MB para archivos de audio.

Oculta la vista de estado: personalización de los últimos vistos y de "quién puede llamarme".

La etiqueta de mensajes de reenvío también se puede desactivar como Fouad WhatsApp en WhatsApp Aero. También permite enviar mensajes y hacer llamadas sin guardar el número.

El mensaje de anti-revocación, así como el estado de anti-revocación, también está presente en la app.

Entre otras características, te permite identificar quien visitó tu perfil de usuario: se pueden personalizar las fuentes, incluso en chats de forma independiente.

También se puede ocultar el doble clic azul y si estás en línea o no, de manera independiente.

Además, el remitente de un mensaje no puede borrar ningún mensaje recibido.

¿Cómo descargar WhatsApp Aero 2022?

Habilitá la fuente desconocida antes de comenzar a instalar WhatsApp Aero APK. Para esto deberás ir a> configuración del dispositivo > seguridad > permisos > habilitar fuente desconocida.

Luego de descargarla de este link, ubicá el APK en almacenamiento> descargas> WhatsApp Aero APK. Tocá el botón de instalación y esperá unos segundos.

Abrir WhatsApp Aero APK y crear la cuenta. Completá el número de teléfono y esperá OTP. Ingresá OTP y luego de eso, podés restaurar tus datos.

Listo, ya tendrás WhatsApp Aero en tu dispositivo Android.

Además, se pueden usar WhatsApp Aero y WhatsApp oficial en el mismo dispositivo: no es necesario desinstalar ninguno de ellos.

Los riesgos de WhatsApp Aero

WhatsApp hace tiempo viene advirtiendo en reiteradas ocasiones de que el uso de este tipo de alternativas no está autorizado. De hecho, también amenazan con que si te descubren pueden suspender al usuario que lo tenga instalado en su celular.

El primer castigo es temporal (de 72 horas), para que el usuario pueda borrar la alternativa y volver a la aplicación oficial. Pero si se vuelve a detectar la presencia de WhatsApp Aero en el teléfono, la sanción sería permanente. De esta forma, se pierde el servicio en el número de teléfono móvil al que estuviera asociada esa cuenta.

Y si bien el desarrollador de WhatsApp Aero asegura que su aplicación tiene un sistema "anti baneo" para que esto no ocurra, tenés que saber que la instalación de esta versión alternativa corre por tu cuenta y riesgo.