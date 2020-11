Una de las funciones más utilizadas en WhatsApp es la de los mensajes de voz. Esto sucede porque no permite ahorra el tiempo que no lleva tipear un mensaje. Y a partir de este momento podrás utilizar la opción con voces que no te pertenecen.

La plataforma líder en mensajería instantánea lanzó una nueva actualización y con ella ahora los usuarios podrán modificar la voz de las notas de audio e incluso editarlas.

Será a través de una aplicación externa al servicio de mensajes, la que te habilitará a cambiar tu voz en los audios. Se llama Voice Changer Plus y ya está disponible para Android y iPhone.

.

Una vez lo instalás, te pedirá permisos correspondientes para acceder a ciertas funciones del celular, como el micrófono. Ya en la app, podrás seleccionar el tipo de voz que deseás, grabás y luego deberás exportar ese audio. La misma app te dará la opción de compartirlo vía WhatsApp.

Tenés 55 opciones de voces disponibles. Sólo deberás, en caso de tener el sistema operativo Android, descargar la aplicación “Modificador de Voz”. Una vez instalada, pulsar sobre la opción “Grabar audio”. Luego, se desplegará un listado con filtros que podrás aplicar

Por su parte, los que cuenten con el sistema operativo iOS, tendrán que descargarse la aplicación “Voice Changer Plus” desde el App Store.