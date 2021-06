WhatsApp es una plataforma de mensajería instantánea que más allá de permitirte enviar y llamar a otros contactos, cuenta con funciones interesantes como los estados.

Se trata de una publicación efímera que tiene una duración máxima de 24 horas, tal y como ocurre en Instagram con las historias. La herramienta se inició en Snapchat, pero luego Facebook la copió y las sumo a todas sus aplicaciones.

Con ella, además de compartir fotos, videos, enlaces y textos, también permite hacer ciertas configuraciones que te pueden ser de mucha utilidad.

Aunque los estados se hicieron para que otros puedan ver lo que nosotros queramos en un cierto periodo de tiempo, WhatsApp también ofrece algunos ajustes para que puedas ocultar o desactivar tus estados.

.

Cómo ocultar los estados de tus contactos

Algunas personas sienten un gran atractivo por los estados y un ejemplo de ellos son aquellos contactos que suben muchos durante el día. Por lo que puede resultar molesto el hecho de tener que ver siempre arriba un contacto cada vez que entras a ver lo que subieron tus amigos o familiares.

Para evitar esto, WhatsApp cuenta con una opción llamada Silenciar, la cual permite ocultar los estados de tus contactos.

El usuario puede activar esta función: debe dirigirse a la sección de estados y pulsar la publicación del contacto que quieras ocultar. Automáticamente aparece una ventana y tendrás que darle a silenciar.

.

Esto sólo lo podés hacer de manera individual y los estados se ocultarán al final de la lista.

Y en caso de arrepentirte, podrás revertirlo. Para hacer que estos aparezcan nuevamente, el proceso es el mismo, tendrás que ir al estado y luego presionar “Seleccionar silencio”.

Así se ven los contactos con los estos de WhatsApp silenciados.

Cómo desactivar tus estados en WhatsApp

En WhatsApp no existe una función para desactivar totalmente tus estados, ya que para eso con no subir nada es suficiente, pero si el caso es que no quieres que ciertas personas lo vean, puedes hacer lo siguiente:

Al entrar en la sección de WhatsApp, vas a pulsar sobre los tres puntos de la parte superior derecha de la aplicación.

Verás un menú con dos opciones: Privacidad de estados y Ajustes. Vas a seleccionar el primero.

.

Se abrirá una pantalla en la que tendrás que elegir algunas de las tres opciones que permite WhatsApp: Mis contactos, Mis contactos excepto y Solo compartir con.

Dependiendo de las necesidades del usuario se escoge una opción y listo.