Varios usuarios de WhatsApp se sorprenden al recibir un inesperado aviso en sus conversaciones y creen que se podría tratar de un virus: “Esperando el mensaje. Esto puede tardar un tiempo”. Sin embargo, los clientes de la empresa de Meta-Facebook no tienen nada que temer, ya que solo se trata de un error en el sistema de cifrado de la aplicación.

La plataforma de mensajería instantánea posee una medida de seguridad conocida como encriptación o cifrado de extremo a extremo, la cual implica que los mensajes que se envían estén protegidos con una contraseña y que permanezcan bloqueados hasta que el destinatario logre “desbloquearlo” su dispositivo.

El objetivo de esta acción es proteger los mensajes de posibles atacantes interesados en acceder a la información privada de los usuarios mientras esta viaja desde el emisor hasta el receptor. Es por eso que cada celular o computadora en el que está instalado el mensajer. posee una contraseña privada que abre el contenido que viaja en forma cifrada.

WhatsApp avisa cuando la encriptación quedó incompleta.

Pero, ¿qué tiene que ver esto con el aviso “Esperando el mensaje. Esto puede tardar un tiempo”? Lo que WhatsApp hace en esa situación es informar que el mensaje no se pudo descifrar, es decir, que su encriptación no fue “disuelta” en el dispositivo del receptor. Como resultado, el contenido no se ve en pantalla.

.

De acuerdo con el sitio especializado en tecnología Xataca, las razones por las cuales ocurriría este error común de WhatsApp son las siguientes:

Los usuarios de la versión beta de WhatsApp (una edición de prueba con funciones que aún no se lanzan a nivel general) en ocasiones pueden encontrar fallas de esta especie. Esto es algo común, ya que al tratarse de una variante utilizada para testeos, cabe la posibilidad de que el cifrado de los mensajes no funcione de modo correcto. Otro motivo, según el sitio web, es que tal vez la persona que envió el mensaje lleve mucho tiempo sin conectarse a Internet. Cuando eso ocurre, cabe la posibilidad de que WhatsApp determine que las contraseñas de cifrado precisan ser renovadas. Mientras eso no ocurra, los mensajes permanecen en una suerte de limbo. Al reinstalar WhatsApp en un equipo, podría ocurrir que la app de mensajería no detecte que se trata del mismo dispositivo en el que corría anteriormente y por eso haya perdido las claves para el descifrado. Por último, el mensaje de error también podría explicarse por alguna falla en el modo multidispositivo de la herramienta. Siendo que la versión web y la de escritorio ahora operan en manera independiente a la app, es posible que la clave de cifrado haya cambiado y ocurra la incompatibilidad.

Cómo solucionar el error “Esperando el mensaje” de WhatsApp

.