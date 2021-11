WhatsApp es de las aplicaciones de mensajería más utilizada del mundo, con más de 2 mil millones de usuarios en todo mundo. Aunque esa masividad también tiene sus puntos en contra, ya que se convirtió en una de las favoritas de los hackers para realizar sus ataques.

Es así que a Oficina de Seguridad del Internauta Internacional ya proyectó las posibles ciberamenazas para próximo año en la plataforma de mensajería instantánea propiedad de Meta y lanzó una advertencia por una campaña falsa que creció en las últimas semanas que tiene como objetivo suplantar tu identidad.

Respetando la creciente tendencia de los ciberdelincuentes de estafar a los usuarios por medio de mensajes que incitan a realizar ciertos pasos o invitan a abrir un enlace, comenzó a circular un mensaje -con link incluido- que descarga un virus troyano en el celular.

.

Según informó la Oficina de Seguridad del Internauta Internacional, está representado como una invitación a actualizar tu copia de seguridad de las conversaciones de WhatsApp, pero en realidad busca extraer la copia de seguridad de las conversaciones en la app y el historial de llamadas del usuario.

No obstante, lo positivo es que la entidad aseguró que si el usuario recibió el email, pero no ejecutó el archivo que se descarga en el enlace falso, lo más probable es que el celular no se infecte. “Lo único que debes hacer es eliminar el archivo que encontrarás en la carpeta de descargas. También deberás enviar a la papelera el correo que has recibido”, recomendaron.

El virus detectado en WhatsApp por el organismo internacional.

¿Qué hacer si llega el mensaje a WhatsApp?

Para evitar algún desastre en el dispositivo, la entidad de seguridad precisó que, en caso de que se haya pulsado en el enlace, tendrás que eliminar el archivo que esté en la carpeta de descargas y también es necesario enviar a la papelera el correo que se pueda haber recibido.

Asimismo, la organización recomienda que no abrir ningún tipo de enlace enviado por chat, ya que la empresa suele comunicar sobre sus actualizaciones ni bien se abre la aplicación y no por medio de un chat.

.

“Para comprobar la veracidad, puedes ponerte en contacto con la empresa o el servicio que supuestamente te ha enviado el correo, siempre a través de sus canales oficiales de atención al cliente”, explicó la institución.

Además, para mayor seguridad, es recomendable realizar copias de seguridad de manera periódica con toda la información que consideres importante para que, en caso de que tu equipo se vea afectado por algún incidente de seguridad, no la pierdas. También es recomendable mantener tus dispositivos actualizados y protegidos con un antivirus.