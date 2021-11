La masividad de WhatsApp -es la aplicación de mensajería más utilizada del mundo- también tiene un lado negativo: la proliferación de estafas y mensajes spam. Por lo que la empresa tomó nota de esta preocupación y lanzó una solución, al menos para los usuarios de Whatsapp Business

De acuerdo a la información de WABetainfo, un sitio especializado en la plataforma de mensajería instantánea propiedad de Meta, la última versión beta de WhatsApp para iOS esconde una novedad que será súper útil para combatir tanto los fraudes como el Spam.

Próximamente, cuando una empresa desconocida envíe un mensaje a través de WhatsApp Business, el receptor recibirá también una advertencia notificando que dicha cuenta, en realidad, no se encuentra entre sus contactos.

Allí también se ofrecerán dos opciones: bloquear inmediatamente al emisor del mensaje –en caso de que no quiera recibir más información sobre él– o, si lo desea, agregarle a la lista de contactos.

¿Cuá es la importancia de esto? En primer lugar, será de utilidad para evitar fraudes a través de la aplicación de mensajería. Si una persona que no tenés en la lista de contactos te envía un mensaje de WhatsApp, en la parte superior de la conversación no verás su nombre, sino su número de teléfono.

Esto, sin embargo, no ocurre -hasta el lanzamiento de la actualización- cuando quien inicia el chat usa WhatsApp Business. En ese caso, lo que aparece es el nombre del comercio, no su número de teléfono. Incluso si no tienes a dicha tienda en tu lista de contactos. Por lo tanto, resultaría relativamente sencillo hacerse pasar por una empresa, hablar a sus clientes y cometer algún tipo de estafa.

WhatsApp advierte sobre mensajes de comercios desconocidos

Con la nueva advertencia, los clientes se darían cuenta de que el número desde el que les están hablando no coincide con el que tienen en su lista de contactos, despertando así las sospechas.

Por otra parte, esta función de WhatsApp Business también resulta de utilidad para combatir los spam, pues pone a disposición del cliente un botón rápido con el que bloquear los mensajes indeseados.

La nueva advertencia, por el momento, está disponible en la versión beta de WhatsApp para iOS. Por lo que habrá que esperar algunas semanas para que esta función también se implemente en la versión final de la aplicación, así como para su llegada a los dispositivos con Android o plataformas como WhatsApp Web.